Arisa, doppia batosta: fuori da Amici e da Ballando, il retroscena

Nuove indiscrezioni riguardanti la cantante Arisa sono arrivate nelle ultime ore dal sito Dagospia, dove si legge che la popolare cantante sembra essere fuori, oltre che da Amici di Maria De Filippi anche da un altro noto talent di Rai 1. Di cosa si tratta?

Nella rubrica ‘Candela news’ si legge infatti che Pippa non ballerà sulla prima rete della Tv di Stato. Una notizia che arriva dopo la mancata riconferma di Arisa al celebre talent di Canale 5, in seguito ad una trattativa complicata. Dove non sarebbero mancati i tira e molla.

Per lei però si era aperta un’altra possibilità nello show del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Da quanto si legge nella Candela flash sul portale web Dagospia, “ci sono stati contatti tra Arisa e Ballando con le stelle“. Sarebbe stato proprio un bel colpaccio per Viale Mazzini.

Ma cos’è successo allora? La gola profonda di Candela flash rivela che nonostante l’interesse delle parti, l’accordo tra Arisa e Ballando con le stelle non è stato raggiunto. Insomma, ma se Pippa non andrà ad Amici né a Ballando, dove la vedranno i suoi fan quest’anno?

La collaborazione tra la cantante e la Scuola di talenti si sarebbe interrotta per una serie di motivi. Stando a quanto riportato dal sito Davide Maggio, sarebbero sorti dei problemi a causa della partecipazione della cantante a Pekin Express.

La nuova edizione dell’adventure game sarà condotta ancora una volta da Costantino della Gherardesca, che porterà stavolta i telespettatori a conoscere alcuni Paesi del Medio Oriente fino ad arrivare a Dubai. Ma nei giorni successivi Arisa avrebbe detto addio pure all’idea di partecipare al travel reality.

Sembra che l’artista ci avrebbe ripensato e fatto marcia indietro, cercando un nuovo accordo con Amici. Ma stavolta non c’è stato nulla da fare. Chissà se questa pausa televisiva forzata non servirà all’amata cantante a mettere a posto anche la sua vita privata. La love story tra l’artista ed il talent manager Andrea Di Carlo sembra ormai definitivamente conclusa.