Arisa fuori da Amici: svelati i reali motivi del forfait della cantante

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Amici. Sarà proprio il talent ad inaugurare la stagione tv di Canale 5 con la formazione della classe. Arisa è stata fatta fuori. Non sarà nel cast dei professori. A svelarlo è stato Dagospia. Dopo un tira e molla ha fatto arenare una trattativa piuttosto complicata. Al posto della genovese è stata spostata Lorella Cuccarini, già riconfermata come da lei stessa annunciato in una intervista. Arisa ha risposto per le rime all’indiscrezione sul suo conto, pur senza confermare nè smentire la notizia. Se la Cuccarini si occuperà del canto al posto della collega, a prendere le redini in mano del ballo sarà Raimondo Todaro. Di recente si è congedato da Milly Carlucci. L’ex ballerino di Ballando le ha voltato le spalle per la necessità di cercare nuovi stimoli. Si è parlato anche dell’addio di Anna Pettinelli, notizia smentita a tono.

Perchè Arisa non sarà più ad Amici di Maria De Filippi? A rispondere a questa domanda ci ha pensato Davide Maggio. Secondo quanto riportato dal sito, il primo ostacolo alla presenza nella Scuola più longeva del piccolo schermo sarebbe nato per la decisione di Arisa di prendere parte a Pekin Express su Sky nelle vesti di concorrente. Questo avrebbe resto impossibile la sua presenza durante il primo periodo della trasmissione della De Filippi, il più delicato e dedicato alla formazione dei nuovi allievi con annesse sfide esterne tra cantanti e ballerini.

Arisa fuori da Amici perchè? “Dietrofront per motivi personali”

Dopo aver abbandonato l’idea di Pekin Express, Arisa ha scelto di optare solo per Amici. Poi un nuovo dietrofront legato a motivi personali. Nel frattempo Maria De Filippi e la sua squadra studiavano le alternative per il corpo docenti. Si intavolano trattative che ha coinvolto, come già sappiamo, Lorella Cuccarini alla quale è stata affidata la cattedra di canto.

Pare che da questo momento in poi, forse una volta venuta a conoscenza di questo, Arisa è tornata a farsi viva e a bussare alle porte di Amici. L’artista ci avrebbe ripensato, ma a quel punto non c’era più niente da fare.

Scelte avventate, ben poco meditate e non attentamente vagliate, hanno portato Arisa a darsi la mazzata sui piedi da sola. Quale sarà il suo destino in tv quest’anno? Si prenderà una pausa per rimettere a posto anche la sua vita privata?