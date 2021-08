Amici, Anna Pettinelli va via? La prof. rompe il silenzio e svela tutto

La ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi subirà degli stravolgimenti. Non ritroveremo più Arisa nel gruppo insegnanti, Raimondo Todaro sarà il nuovo maestro di ballo dopo aver lasciato in malo modo Ballando con le Stelle e Milly Carlucci, Lorella Cuccarini passerà dalla cattedra di ballo al canto. Il settimanale Chi ha parlato anche di un addio di Anna Pettinelli al talent. In sua sostituzione, si vocifera da settimane l’entrata nel corpo docenti di Alberto Urso, vincitore della diciottesima edizione di Amici. Per il cantante non sarebbe un’avventura completamente nuova, poiché ha già ricoperto il ruolo di coach. Come Arisa anche Anna Pettinelli ha rotto il silenzio e ha commentato questa indiscrezione lanciata dalla rivista diretta da Alfonso Signorini. La speaker radiofonica, tramite il suo profilo Instagram, ha dichiarato:

“Fatevi un bagno, un vaccino che sarebbe l’ora, siate spensierati, godetevi ‘sti spicci di vacanze e soprattutto non credete a tutto come i somari. Che volano. E volano bassi”

Il post è stato corredato da un’immagine con tre scimmiette che vedono, sentono e parlano con scritto che la gente vede, sente e parla, ma purtroppo però vede male, sente poco e parla troppo. Inequivocabilmente, ha smentito dunque il fatto che sarà fatta fuori nella prossima edizione di Amici. La notizia, che ha fatto immediatamente il giro del web, ha lasciato di stucco i fan della trasmissione. La Pettinelli è diventata un punto di riferimento nella Scuola più longeva del piccolo schermo e per il pubblico, proprio come i colleghi Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

Se il caso ‘Anna Pettinelli fuori da Amici‘ è ufficialmente chiuso con la replica della diretta interessata, si discute e continua a far rumore l’addio di Arisa. La cantante ne ha parlato nelle sue Instagram Stories rispondendo alla bomba lanciata dal portale Dagospia, prima in maniera risentita, poi in maniera più rilassata. Come è noto, Arisa è un personaggio speciale, che non segue schemi prestabiliti, non segue le regole del mondo dello spettacolo e quindi della tv. Lei è sempre stata agli occhi del pubblico vera ed autentica: questo non l’ha aiutata?

Magari dopo tutto questo trambusto potrebbe esserci un ripensamento da parte di Maria De Filippi. La conduttrice potrebbe dare dietrofront e riconfermarla nel cast dell’edizione numero 21 del suo talent. Staremo a vedere l’evolversi di questa storia.