Ballando con le Stelle, cast: ufficializzati 7 nomi di peso, i colpacci di Milly

Il 16 ottobre, data in cui decollerà la nuova edizione di Ballando con le Stelle, si avvicina e fervono i preparativi per confezionare una stagione scoppiettante dello show in onda su Rai Uno. Dovrà esserlo inevitabilmente per far fronte alla corazzata di Maria De Filippi, Tu Sì Que Vales (Canale Cinque). Milly Carlucci sta lavorando per avere un cast di prim’ordine. Tv Sorrisi e Canzoni, nell’ultimo numero in edicola, ha ufficializzato 7 concorrenti, tutti di ‘peso’, che andranno a cimentarsi in pista. C’è sia la quota musicale, sia quella della moda, sia quella televisivo/cinematografica, sia quella sportiva nei nomi divulgati, a cui se ne aggiungeranno altri nei prossimi giorni.

Per il ‘gruppo’ cantanti, ecco che si vedranno alle prese con la danza l’intramontabile Albano, il vulcanico Morgan, la talentuosa Mietta e la sempreverde Sabrina Salerno. Per quel che riguarda la quota recitazione, spazio all’attrice Valeria Fabrizi, l’amatissima suor Costanza di ‘Che Dio ci aiuti’. Sul fronte moda sbarcherà alla corte di Milly Carlucci il parrucchiere dei vip, Federico Fashion Style. Infine, per la sponda sportiva, ci sarà l’ex calciatore Fabio Galante.

Confermata la giuria e la coppia di opinionisti Alberto Matano e Roberta Bruzzone, a cui si aggiunge Alessandra Mussolini, che conosce bene il programma di Rai Uno, avendovi partecipato come concorrente nella scorsa edizione.

Si mormora anche di un possibile ruolo inedito da riservare a Caterina Balivo. La conduttrice e Milly hanno un ottimo rapporto, tanto che la Carlucci ha scelto la moglie di Guido Maria Brera come giurata nella seconda stagione de Il cantante Mascherato.

Ballando con le Stelle, ipotesi Andrea Iannone

Tornando al cast, l’ultima indiscrezione ghiotta l’ha lanciata TvBlog, portale esperto di retroscena televisivi. Secondo il sito specializzato in vicende del piccolo schermo, ai 7 nomi annunciati e sicuri, si potrebbe aggiungere quello di Andrea Iannone. Il pilota di Vasto sta scontando una squalifica per doping e sarebbe un colpaccio per Milly vista la sua popolarità.

Il centauro è infatti una figura trasversale, noto sia agli appassionati delle due ruote, sia agli affezionati del gossip. Chiacchieratissima, ad esempio, fu la love story che visse con Belen Rodriguez.