Ballando con le Stelle, ex di Belen nel cast: la scelta di Milly Carlucci

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Ballando con le Stelle che tornerà in prima serata il prossimo ottobre su Rai1. Nel talent show di Milly Carlucci non mancheranno novità e colpi di scena nella struttura stessa del programma. Come è noto, infatti, ci saranno volti nuovi soprattutto tra gli insegnanti di ballo provenienti anche dal mondo di Amici. Non ci sarà Raimondo Todaro, il ballerino che deve tutto alla Carlucci e che ha preferito lasciare per Maria De Filippi. Continua intanto il toto-concorrenti di Ballando. Dopo le voci sulla possibile presenza di Federico Fashion Style, Morgan e Sabrina Guzzanti, Paola Barale, Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, l’unico ad oggi confermato è Al Bano Carrisi. Non è la prima collaborazione tra il Leone di Cellino San Marco e la conduttrice Milly Carlucci dal momento che aveva preso parte alla prima edizione de Il Cantante Mascherato. Il loro è un sodalizio ben collaudato quello che vedremo a partire dal prossimo 16 ottobre.

Grande colpo in arrivo per la conduttrice e il team del talent di ballo di Rai1. Blogo ha svelato che uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle sarà Andrea Iannone. Dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino, Belen Rodriguez è stata legata per un breve periodo al pilota di Moto GP molto prima di intraprendere la relazione con Antonino Spinalbese dal quale ha avuto una figlia, Luna Marì. Belen e Iannone sono stati al centro del gossip. Lui voleva sposarla ed era pronto a comprare non una ma due case a Milano e a New York, oltre a mettere su famiglia.

Se Belen sarà su Canale 5 al timone della nuova edizione di Tu Si Que Vales, l’ex compagno Andrea scenderà in pista per esibirsi tra salsa e merengue. Inoltre potrebbe essere una vera e propria calamita sia per il pubblico maschile che per il pubblico femminile. Un colpo importante, una mossa astuta messa in atto da Milly Carlucci che potrebbe contribuire anche ad alzare l’asticella degli ascolti tv.

Andrea Iannone fidanzato con un’altra Rodriguez? Come stanno le cose

Oggi nel cuore di Andrea Iannone pare ci sia un’altra Rodriguez. Di recente, infatti, è stato avvistato in compagnia di Carmen Victoria, una modella venezuelana ed ex umbrella girls del team Pramac Racing. Nonostante i due continuino a smentire ogni coinvolgimento sentimentale, i fotografi continuano a beccarli insieme, sostenendo le voci che li vedono coinvolti in una relazione.