Albano preoccupato: “Mi fido di Milly Carlucci e dei suoi collaboratori”

Dopo l’addio forzato a The Voice Senior, dove è stato Coach della prima edizione insieme alla figlia Jasmine, Albano Carrisi è pronto ad una nuova sfida televisiva. Il prossimo 16 ottobre scenderà in pista a Ballando con le Stelle. Milly Carlucci ha fortemente voluto il cantante pugliese nel cast della nuova edizione.

È stata Milly Carlucci ad ufficializzare la presenza di Albano nel varietà di Rai Uno sulle pagine del settimanale Di Più. Conferma arrivata poi anche da Carrisi in diretta a Uno Weekend, il programma di Anna Falchi e Beppe Convertini. L’ex marito di Romina Power non ha nascosto una certa preoccupazione per questa nuova avventura:

“Mo’ me tocca! Erano anni che con Milly parlavamo. “Devi venire a Ballando!” Ma io non sono capace… Ho sempre difeso bene tutto ciò che ho fatto, perché devo far crollare tutto per colpa di un ballo? “Tu non ti preoccupare, sei in mano all’arte”. Mi fido di Milly e dei suoi collaboratori. Sottolineo: io non so ballare!”

Albano ha aggiunto:

“Il valzer lo ballo bene, il tango ci provavo da ragazzino. La mattonella era il ballo che mi piaceva di più… perché era l’unico momento in cui tu potevi avere tra le braccia la donna che sceglievi. Per tre minuti stava lì con te. Una gioia indefinibile e incredibile”

A Ballando con le Stelle arriverà Loredana Lecciso per il ballo della mattonella? La showgirl potrebbe partecipare alla serata dedicata ai parenti anche se al momento è ancora presto per dirlo. Quel che è certo è che Milly Carlucci è davvero soddisfatta di aver convinto Carrisi a partecipare a Ballando con le Stelle.

Pur di avere il 78enne nel cast la conduttrice Rai ha detto addio ad una vecchia regola della sua trasmissione di successo. Ovvero quella di non avere nel cast personaggi che hanno già partecipato a reality show. Albano è stato infatti un naufrago dell’Isola dei Famosi, in coppia con la figlia Romina Junior, nel 2005.

Un’esperienza indimenticabile: all’epoca Albano è stato scaricato in diretta tv, tramite una telefonata, da Loredana Lecciso. A sedici anni di distanza i due hanno saputo ricucire il loro legame e oggi formano una coppia solida e complice.

Per ora non è chiaro con chi ballerà Albano Carrisi a Ballando con le Stelle. Milly Carlucci sta valutando in questi giorni la ballerina più adatta. Secondo i beninformati potrebbe spuntarla Alessandra Tripoli, che torna nello show dopo un anno di pausa dovuto alla maternità.

Chi sono i concorrenti di Ballando con le Stelle

Milly Carlucci ha confermato solo due concorrenti ufficiali di Ballando con le Stelle 2021: Albano Carrisi e Morgan. Ma nel cast dovrebbero esserci pure: Maddalena Corvaglia, Mietta, Valeria Fabrizi, Paola Barale, Fabio Galante, Federico Fashion Style, Sabrina Salerno, Dj Albertino.

In una puntata – salvo imprevisti dell’ultima ora – dovrebbe presenziare il campione olimpionico Marcell Jacobs in qualità di ballerino per una notte. Il velocista ha rifiutato la proposta di prendere parte a Ballando con le Stelle come partecipante.