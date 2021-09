Amici 21, Raimondo Todaro sfida la Celentano: “Sono pronto”, la risposta

Raimondo Todaro professore di Amici 2021 sembra ormai una certezza, ma sempre meglio attendere l’annuncio ufficiale. In questi giorni qualcosa si sta smuovendo e ieri è arrivato a sorpresa un messaggio di Alessandra Celentano. Il destinatario era proprio Todaro, che si sta preparando a sbarcare nel mondo di Maria De Filippi. In realtà Amici gli ha spalancato le porte già nella passata edizione, quando Raimondo è stato ospite per una sfida interna di ballo. La sua partecipazione aveva destato non poco scalpore, visto che era un volto storico dei programmi di Milly Carlucci, e la cosa lasciava presagire uno scambio di ballerini.

Alla fine lo scambio c’è stato: Raimondo ha annunciato l’addio a Ballando con le Stelle, lasciando di stucco proprio la Carlucci. Non è ancora arrivato l’annuncio dell’arrivo ad Amici, ma se ne è parlato ed è ormai nell’aria. Ieri infatti la Celentano ha invitato Maria a prendere Raimondo in squadra, oggi Todaro ha risposto. La maestra ha ammesso che le piacerebbe avere Todaro come collega per dimostrargli che la danza è una. La risposta del ballerino è arrivata tramite Instagram:

“Cara Alessandra, anzi scusi… Maestra Celentano. Sono pronto! Il rischio è che se verrò forse finalmente tu, anzi lei, vedrà che la danza non è una sola… Ma ci sono tante sfumature…”

Il ballerino ha aggiunto degli occhiolini a fine messaggio, insomma tutto ha assunto il tono di un gioco. Di sicuro Raimondo ha accettato la sfida ed è pronto a dare del filo da torcere alla maestra. Tra i commenti i fan sembrano già molto divertiti. In un commento si legge che come inizio non c’è male e che ne vedremo delle belle: non si può che essere d’accordo! I due professionisti, o chi per loro ha studiato questo modo per annunciare l’arrivo di Raimondo Todaro ad Amici, stanno divertendo molto il pubblico del talent show e tenendo viva l’attenzione.

Tra i tanti commenti c’è anche chi non sta gradendo questo scambio di battute prima dell’inizio di Amici 21. Per esempio qualcuno ha scritto che Todaro comincia male l’avventura, se si presta a dei “teatrini”, come si legge in un commento. In realtà, come già spiegato pocanzi, queste interazioni tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro sembrano studiate a tavolino per arrivare all’annuncio ufficiale.