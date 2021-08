Milly Carlucci: altra replica a Todaro e la trattativa su Jacobs

Fervono i preparativi per la nuova stagione del dancing show targato Rai 1 Ballando con le stelle. La padrona di casa, Milly Carlucci, lavora senza sosta per portare in scena i personaggi più cult del momento, come ad esempio il campione olimpico Marcell Jacobs.

Lo scorso mese Milly ha dovuto fare i conti con un abbandono inaspettato. Uno degli insegnanti storici del programma ha dato forfait. Raimondo Todaro lo scorso mese ha annunciato via social che non avrebbe fatto partecipato alla nuova stagione del celebre format.

Un annuncio che non è certo andato giù alla presentatrice, che contava molto sulla presenza del ballerino. La Carlucci, dopo aver fatto alcune precisazioni su Twitter nelle scorse settimane, è tornata a parlare della vicenda sulle pagine di DiPiù.

“Todaro? Al di là delle modalità con cui si è consumato questo addio ripeto quello che ho già detto: gli auguro in bocca al lupo” queste il commento della conduttrice di Ballando con le Stelle su una vicenda che ha infiammato il gossip negli ultimi giorni.

Una storia a cui Milly non ci pensa più. La sua concentrazione ed i suoi pensieri non sono più per chi ha deciso di andar via, ma per chi vuole partecipare al programma. Sono aperti infatti i casting per prendere i nuovi ballerini. L’altra creatura della Carlucci, Ballando on the road, sta prendendo il via.

Lo spettacolo itinerante di Ballando con le Stelle dovrebbe ripartire a settembre. Sono previste tre tappe: una al Nord, una al Centro, una al Sud. Quella sarà l’occasione per selezionare i ballerini amatoriali da lanciare durante il programma, ma anche per cercare nuovi talenti tra i professionisti.

Milly ha poi confermato il suo interesse nei confronti di Marcell Jacobs. Il campione olimpico è molto impegnato, ma alla Carlucci basterebbe averlo anche solo come ballerino per una notte. Forse la produzione del programma lo ha contattato troppo presto, in piena estate.

Ma chissà, magari Jacobs ci ripensa oppure possono cambiare le situazioni nei prossimi mesi. Sono in tanti a voler conoscere meglio il campione che ha fatto sognare e volare l’Italia a Tokyo.