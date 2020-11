Caos Ballando con le Stelle: Kuzmina e giuria, faida dopo la finale

Sabato 21 novembre c’è stata la finale di Ballando con le stelle ma i dissapori tra i concorrenti di questa edizione non si sono ancora conclusi. A togliersi qualche sassolino dalla scarpa stavolta è Anastasia Kuzmina, la ballerina ucraina che ha seguito il pugile Daniele Scardina per tutta la durata del programma.

Dopo Raimondo Todaro anche lei ha voluto dire la propria e lo ha fatto rispondendo a delle domande che le sono state fatte sulle sue Instagram stories. In quest’ultime, infatti, un utente ha ripreso un episodio accaduto proprio durante la finale di Ballando con le stelle: quello in cui Ivan Zazzaroni ha dato un giudizio poco carino in puntata sulla ballerina e la sua performance. A tal proposito, aveva fatto notare come l’allievo Daniele Scardina avesse superato in bravura la maestra Anastasia Kuzmina.

Un episodio che ha fatto inalberare di molto la professionista proprio per il fatto che il giornalista ha messo in dubbio la sua professionalità. Nel suo profilo Instagram infatti la ballerina non ha perso tempo e si è sfogata dicendo:

“Mi sono arrabbiata tanto. Sono un po’ stanca dei commenti offensivi nei confronti di noi ballerine. Penso che i ballerini maschi a Ballando vengano trattati leggermente meglio […]. Mettono in dubbio la nostra professionalità.”

Anastasia Kuzmina ha allegato alle storie di Instagram un video in cui viene mostrata la vicenda: Daniele che cerca di calmarla sul momento. Poi si è sfogata proseguendo sul fatto che fosse stanca del trattamento che le ballerine dovevano sopportare a Ballando.

La danzatrice ha fatto probabilmente riferimento ai ripetuti commenti spesso fuori luogo dei giurati. Non solo di Zazzaroni ma anche di Guillermo Mariotto. Anastasia Kuzmina ha sottolineato quanto possa essere spiacevole ricevere delle stoccate sulla loro professionalità ma soprattutto sul fisico. Opinioni indesiderate che potrebbero alimentare il body shaming e lanciare messaggi sbagliati in tv.

“Su di noi ci sono spesso battute di vari tipi. Spesso ci dicono che il nostro allievo balla meglio di noi. A volte commentano il nostro fisico, il nostro atteggiamento mentre balliamo.”

In riferimento ai giudici ha risposto che quelli che stima di più sono la coreografa Carolyn Smith, la giornalista Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino. Per la prima ha espresso rispetto. Della seconda ha detto di adorare la schiettezza pur riuscendo ad essere simpatica, mentre del terzo ha dichiarato di amare la diplomazia e l’onestà. Silenzio ‘assordante’ su Mariotto e Zazzaroni.

Tra le domande che le sono state rivolte c’è anche quella che riguarda la controversia tra Raimondo Todaro e Paolo Conticini, che si sono qualificati rispettivamente quarto e secondo. I due continuano infatti a lanciarsi frecciatine dalla finale di sabato. A tal proposito la Kuzmina si è mostrata neutrale affermando che vuole molto bene a Raimondo e si è affezionata a Paolo.

Non è mancato poi anche un commento sul suo allievo Daniele Scardina. Anastasia ha risposto a una domanda in cui le si chiedeva quale fosse stato il suo primo pensiero alla vista del pugile: “Pensavo che non saremmo andati d’accordo. Pensavo fosse uno che se la tira. Invece proprio l’opposto”.