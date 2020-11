Ballando, Scardina eliminato: Selvaggia sbotta, è caos con Rossella Erra

Scintille alla finale di Ballando con le Stelle 2020 dopo l’eliminazione di Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina. Nonostante l’evidente bravura la coppia si è dovuta accontentare del quarto posto in classifica. King Toretto ha perso la sfida diretta contro l’amico Gilles Rocca, che ha ballato con Lucrezia Lando. Una sfida voluta dallo stesso pugile che per molti doveva però essere la finale dati i miglioramenti fatti da entrambi.

Gilles Rocca ha battuto Daniele Scardina con il 54% delle preferenze e il fidanzato di Diletta Leotta non è andato oltre il quarto posto a Ballando con le Stelle. Una situazione che non è piaciuta alla giurata Selvaggia Lucarelli che, seppur abbia votato Rocca, riteneva questa sfida da finale. La giornalista ha attaccato i suoi colleghi che hanno portato in finale altri concorrenti, come Alessandra Mussolini, per la quale non ha mai provato molta simpatia.

A detta di Selvaggia Lucarelli l’ex deputata è nettamente inferiore sia a Daniele Scardina sia a Gilles Rocca. La giurata si è così scagliata contro Rossella Erra, Tribuno del popolo, e i suoi tesoretti che – a detta di Selvaggia – hanno eccessivamente avvantaggiato la Mussolini per tutta la durata del percorso a Ballando con le Stelle. Secondo la Lucarelli la nipote del Duce non meritava dei punti extra in finale.

Rossella Erra ha infatti regalato dieci punti in più ad Alessandra Mussolini per spronarla dopo che il suo ballerino Maykle Fonts è risultato positivo al Covid-19. Il tesoretto ha permesso alla Mussolini di ottenere il primo posto nella classifica provvisoria e decidere per prima chi sfidare tra gli altri concorrenti. Alessandra ha optato per Costantino della Gherardesca, indubbiamente il più debole tra i finalisti. Per Daniele Scardina è stato poi inevitabile scegliere Gilles Rocca.

Roberta Bruzzone, commentatore a bordo campo di Ballando con le Stelle, si è schierata dalla parte di Selvaggia Lucarelli. Rossella Erra ha cercato di difendersi: “È il pubblico che vota e il pubblico ha scelto Gilles, il mio tesoretto non c’entra nulla”. Dura la replica della Bruzzone: “Ma non ci arrivi? Con il tuo tesoretto Alessandra è arrivata prima in classifica togliendo la possibilità a Daniele di scegliere per prima”.

Molto probabilmente se Daniele Scardina fosse rimasto al primo posto – come decretato inizialmente dalla giuria – avrebbe scelto come sfidante Costantino della Gherardesca anziché Gilles Rocca. Ma con i se e con i ma non si fa la storia e quel che è certo è che Scardina, tra i concorrenti più bravi di Ballando con le Stelle 2020, si è dovuto accontentare, a malincuore, di un immeritato quarto posto.