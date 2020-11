Rossella Erra è la grande novità di Ballando con le Stelle. La simpatica napoletana, 46 anni, fa parte dell’anti-giuria del programma di Milly Carlucci. Insieme ad Antonio Razzi e Gianni Ippoliti forma la giuria che si contrappone a quella ufficiale del varietà di Rai Uno. Ma da dove viene Rossella e come è riuscita ad approdare alla prima serata della prima rete Rai?

Rossella Erra – detta anche Signora Rossella – è approdata al piccolo schermo un paio d’anni fa, grazie a Caterina Balivo. La conduttrice cercava per il suo programma Vieni da me persone in grado di intervenire durante le varie puntate. Persone preparate sulle trasmissioni televisive, sulle fiction, sul gossip. Dopo i primi provini Rossella ha conquistato la produzione e pure Caterina.

Puntata dopo puntata la Balivo ha capito il potenziale della Erra e l’ha fatta diventare opinionista fissa del format, eleggendo Rossella ad “ambasciatrice del pubblico”. E proprio grazie a Vieni da me la donna – nata e cresciuta a Portici- ha avuto modo di incontrare Milly Carlucci. Rossella è stata inviata di Caterina dietro le quinte di Ballando con le Stelle e qui la Erra ha colpito parecchio la Carlucci.

Così tanto che Milly ha fortemente voluto Rossella nella nuova edizione di Ballando con le Stelle. A Grand Hotel la Erra ha dichiarato:

“La prima volta che ci siamo incontrate e ci siamo strette la mano, è accaduto qualcosa di magico. È un po’ come se ci fossimo riconosciute. Sì, perché io e Milly abbiamo in comune molto più di quanto si possa immaginare. Siamo entrambe figlie di un generale dell’esercito e, anche se può sembrare strano, il legame che si crea tra una figlia e un padre generale è molto particolare. Lo può capire solo chi, come noi, lo è”

Nonostante la promozione in prima serata, la Signora Rossella non ha dimenticato le sue origini e ancora oggi sente quotidianamente Caterina Balivo, la prima a credere nelle sue potenzialità. Ma che lavoro faceva la Erra prima di approdare nel salotto delle prestigiose trasmissioni Rai? Laureata in Economia del commercio internazionale e mercati valutari, Rossella ha lavorato per oltre venti anni come manager.

Rossella era titolare insieme ad un socio di un’azienda che si occupava di formazione professionale, master e progetti internazionali. Nel 2018 il rapporto tra la Erra e il suo partner si è incrinato e nel giro di pochi mesi è saltata la loro collaborazione.

“Così mi ritrovai senza lavoro e senza soldi. E anche con un grande peso sul cuore, perché mia madre era ricoverata in clinica, vittima di un tumore aggressivo alle ossa che se la portò via in un soffio. Quella sequenza di disavventure mi piegò. Passavo le mie giornate seduta sul divano, a piangere. Ero sull’orlo della depressione”

Determinante è stato dunque l’annuncio – letto su Facebook – per partecipare a Vieni da me di Caterina Balivo. Da allora la vita di Rossella Erra ha preso una piega decisamente diversa. All’inizio il marito Attilio – ufficiale dell’esercito – non era tanto contento di questa svolta ma poi ha visto la rinascita della moglie e ha cambiato idea.

Rossella Erra è sposata da 18 anni: ha conosciuto il marito nel 2000, durante una vacanza in Sardegna. Nel 2005 è nata l’unica figlia della coppia, Beatrice. Per Rossella non è stato facile diventare mamma: con il marito si è sottoposta a decine di esami. Alla fine, quando la coppia aveva ormai perso le speranze, la piccola è arrivata come un dono dal cielo.