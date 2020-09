Arriva la conferma: Ballando con le stelle inizia il 19 settembre 2020! A dare l’annuncio ci pensa la pagina ufficiale di Instagram del noto programma Rai. La data d’inizio, in realtà, doveva corrispondere allo scorso 12 settembre. La partenza della trasmissione di Milly Carlucci è stata slittata, dopo che sono risultati positivi al Coronavirus due membri del cast della nuova edizione. Questa non è di certo una stagione fortunata per il programma, in quanto era stata inizialmente rimandata per dopo l’estate (solitamente va in onda nei mesi invernali). Poco prima di iniziare, la trasmissione è stata costretta a fermarsi nuovamente. Per un paio di giorni, c’è stato un blocco a causa della positività al Covid-19 di Daniele Scardina. Ciò che si sapeva è che il programma della Carlucci sarebbe iniziato solo quando la salute di tutti i partecipanti sarebbe stata al sicuro. Ora pare che finalmente sia arrivato il momento per il pubblico di Rai Uno di assistere alle nuove puntate di questa stagione.

Ballando con le stelle inizia il 19 settembre 2020: ora è ufficiale

È ufficiale, il prossimo 19 settembre partirà finalmente la nuova edizione di Ballando con le stelle. A rivelare la nuova data di inizio ci aveva già pensato su Twitter Selvaggia Lucarelli. Per alleggerire la situazione, la giudice del programma si era lasciata andare a un commento ironico. Ed ecco che ora arriva la conferma da parte della trasmissione. Un’ottima notizia per il programma di Milly Carlucci, le cui prove hanno subito diverse pause, a causa della positività al Coronavirus di Samuel Peron e Daniele Scardina. Si temeva, in questi giorni, che la trasmissione non sarebbe più riuscita a ripartire. La Carlucci, in una sua recente intervista, aveva dimostrato di essere particolarmente angosciata per questa situazione. Ora fortunatamente arriva una bella notizia.

La prima puntata di Ballando con le stelle 2020 è il 19 settembre: intanto Todaro parla del gossip che lo vede protagonista con la Isoardi

Proprio in queste ultime ore, in un’intervista a Super Guida Tv, Raimondo Todaro – pronto per la nuova edizione del programma – ha scelto intanto di commentare il gossip che lo vede sentimentalmente legato a Elisa Isoardi. Il ballerino ha deciso così di chiarire bene la situazione. Ora non resta che attendere il prossimo sabato per la prima puntata della nuova stagione della trasmissione di Milly Carlucci.