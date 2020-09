Slitta la data d’inizio di Ballando con le stelle: non partirà il 12 settembre

Ancora novità su Ballando con le stelle: la data d’inzio è slittata. La grande macchina del programma di Milly Carlucci era in moto da tempo per essere pronti per la data di partenza, ovvero sabato 12 settembre 2020. Ma così non sarà. Lo slittamento era nell’aria, dopo che sono stati trovati due casi di Coronavirus nel cast della nuova edizione, ma adesso ne è arrivata la conferma. Diciamo che non è un’edizione particolarmente fortunata, perché è stata rimandata prima a dopo l’estate – solitamente va in onda in inverno – e poco prima di iniziare sono stati costretti a fermarsi di nuovo. Non si sa se lo slittamento è dovuto a dei problemi tecnici o se invece è stato necessario per proseguire con i controlli a tappeto nel cast.

Ballando con le stelle, slitta ancora la data d’inizio: Selvaggia Lucarelli svela quando partirà

Tutti si sono dovuti fermare per un paio di giorni quando il tampone di Samuel Peron ha dato esito positivo al Coronavirus. Sono stati tutti controllati e alla fine sono risultati negativi quasi tutti, tranne Daniele Scardina. Adesso le prove proseguiranno per un’altra settimana. Ballando con le stelle inizierà solo quando la salute di tutti sarà al sicuro: Milly era stata chiara su questo punto. La nuova data d’inizio è stata annunciata da Selvaggia Lucarelli su Twitter: Ballando inizierà il 19 settembre. La giudice della trasmissione non ha mancato di fare anche un commento ironico, per alleggerire la situazione magari anche. Selvaggia infatti ha scritto che così avrà più tempo per cercare l’abito giusto per il debutto in questa nuova edizione.

Selvaggia Lucarelli rivela su Twitter la nuova data d’inizio di Ballando con le stelle

Più di qualcuno è dell’opinione che questa edizione di Ballando non sia molto fortunata, ma d’altronde quale programma lo è nel bel mezzo di una pandemia? Certo, Ballando con le stelle non è agevolato dal meccanismo del programma: è difficile infatti tenere tutti a distanza quando si tratta di una gara di ballo a coppia. Adesso non resta che sperare che non ci saranno più intoppi e che questa edizione parta in tranquillità sabato 19 settembre 2020! Il pubblico, in ogni caso, non sarà mai stanco abbastanza di aspettare se si tratta di uno dei programmi preferiti dagli italiani.