Ballando con le stelle si farà? Milly fa chiarezza su Samuel e Rosalinda

Milly Carlucci ha deciso di intervenire per tranquillizzare i fan di Ballando con le stelle dopo le notizie sul Coronavirus. Solo ieri infatti abbiamo appreso della positività al Covid di uno dei protagonisti storici del programma, Samuel Peron. Il ballerino professionista ha contratto il virus durante la sua permanenza in Sardegna, ma sempre ieri si è vociferato della positività anche di Rosalinda Celentano, sua partner nell’edizione al via tra poche settimane. Naturalmente un caso di positività nel cast ha avuto delle ripercussioni sull’intera macchina di Ballando con le stelle, che si è fermata per tutte le verifiche del caso. Ebbene, oggi Milly Carlucci ha fatto chiarezza attraverso un video pubblicato sul profilo ufficiale Instagram di Ballando con le stelle. La conduttrice ha detto subito di voler fare il punto sulla situazione, ormai in ebollizione.

Rosalinda Celentano non ha il Coronavirus: Milly Carlucci fa chiarezza su Ballando con le stelle

E così ha spiegato che il cast, la redazione e gli autori si sottopongono a dei test rapidi ogni settimana per tenere tutto sotto controllo. Lunedì il test di Samuel Peron ha dato esito positivo al Covid-19, seppure asintomatico. Per questo hanno deciso di fare il tampone per essere certi, al posto del test rapito. La notizia è subito trapelata, ma dando per scontato che anche la sua partner di ballo Rosalinda Celentano fosse altrettanto positiva. La Carlucci invece ha chiarito che non è affatto così: il suo tampone è risultato in realtà negativo. “Qualunque voce contraria era infondata”, ha detto a tal proposito Milly. Adesso tutti verranno sottoposti al tampone. La conduttrice ha anche promesso di tenere aggiornati i fan sulle condizioni di Samuel Peron e di tutte le decisioni che verranno prese in merito.

Ballando con le stelle 2020 si farà? Cosa succede ora: parla Milly

Per quanto riguarda la nuova edizione di Ballando con le stelle, che ieri sembrava a rischio, Milly Carlucci ha fatto sapere di essere in contatto con il direttore di rete Stefano Coletta e che stanno gestendo insieme la situazione. Al primo posto nei loro pensieri c’è la sicurezza della salute di tutti, anche per poter lavorare in piena sicurezza a Ballando 2020. Proveranno a mandare in onda il programma, ma solo in sicurezza e nel rispetto delle regole: così ha chiosato la Carlucci.