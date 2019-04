Ballando con le Stelle, eliminati i gemelli Sampaio: la classifica completa

By

Chi è stato eliminato alla seconda puntata di Ballando con le Stelle 2019? I gemelli Sampaio con Lucrezia Lando

Kevin e Jonathan Sampaio con Lucrezia Lando sono gli eliminati della seconda puntata di Ballando con le Stelle 2019. Il terzetto è stato penalizzato dalla giuria – che non ha apprezzato fino in fondo l’esibizione – e dal televoto. I gemelli Sampaio e Lucrezia hanno dovuto sfidare Marzia Roncacci e Samuel Peron, che si sono salvati col 55% delle preferenze. Ma come si è arrivati all’eliminazione dei due modelli portoghesi, tra l’altro amici di Madonna (che ha seguito il programma di Milly Carlucci)?

La classifica tecnica della serata è stata la seguente e ha visto due ex aequo al primo e decimo posto:

1. Ettore Bassi e Alessandra Tripoli

Suor Cristina e Oradei Team

3. Milena Vukotic e Simone Di Pasquale

4. Dani Osvaldo e Veera Kinnunen

5. Angelo Russo e Anastasia Kuzmina

6. Manuela Arcuri e Luca Favilla

7. Marco Leonardi e Mia Gabusi

8. Gemelli Sampaio con Lucrezia Lando

9. Lasse Matberg e Sara Di Vaira

10. Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro

Antonio Razzi e Ornella Boccafoschi

12. Enrico Lo Verso e Samanta Togni

13. Marzia Roncacci e Samuel Peron

La classifica è cambiata con tesoretto e televoto

La classifica stilata dai cinque giurati – Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni – è poi cambiata grazie al televoto e all’assegnazione dei due tesoretti. Quello social, del valore di 10 punti, è stato vinto da Milena Vukotic e Simone Di Pasquale. Il tesoretto tradizionale, quello assegnato da Alberto Matano, questa sera valeva 47 punti (come il punteggio ottenuto dal ballerino per una notte Gabriel Batistuta) e sul volere del giornalista è stato diviso in due parti: 24 punti sono andati a Enrico Lo Verso e Samanta Togni mentre 23 a Antonio Razzi e Ornella Boccafoschi.

I gemelli Sampaio hanno perso contro Marzia Roncacci

Con l’aggiunta del televoto, due “squadre” si sono scontrate al rush finale: da un lato i gemelli Sampaio con Lucrezia Lando e dall’altro Marzia Roncacci e Samuel Peron. La giornalista del Tg2 – che nel corso della puntata ha parlato pure della gelosia del marito – ha avuto la meglio con il 55% dei voti. Per il momento (non è chiaro se ci sarà un ripescaggio nelle prossime settimane) non vedremo più sulla pista da ballo Kevin e Jonathan.