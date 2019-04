Madonna ha guardato la prima puntata di Ballando con le Stelle 2019

Ballando con le Stelle 2019: Madonna ha guardato la prima puntata

Tra i quattro milioni di telespettatori che non si sono persi la prima puntata di Ballando con le Stelle 2019 c’era anche la regina del pop Madonna. Ebbene sì, la famosa cantante che da tempo vive in Portogallo non si è persa la puntata d’esordio dello show di Milly Carlucci. Il motivo? L’artista ha seguito la performance del suo amico Kevin Sampaio, in gara con il gemello Jonathan. Lady Ciccone e il modello portoghese sono vicini da anni e per un lungo periodo si è parlato pure di un flirt ma l’indossatore lo ha smentito prima sulle pagine di Di Più Tv e poi proprio a Ballando. A chiedere di più è stata la giurata Selvaggia Lucarelli che però non ha ricevuto la risposta sperata. “Non sono il fidanzato di Madonna, siamo solo amici”, ha giurato in diretta l’allievo di Lucrezia Lando.

Madonna guarda Ballando con le Stelle: ecco chi lo dice

“Madonna ha guardato la prima puntata di Ballando con le Stelle. Ce lo hanno detto i fratelli Sampaio dietro le quinte: sono suoi amici”, ha spifferato Roberta Bruzzone a Vieni da me. La criminologa ricopre il ruolo di psicologa dello show e ha voluto regalare questa chicca a Caterina Balivo, che da quest’anno con il suo nuovo programma tv darà ampio spazio al varietà del sabato sera di Rai Uno.

Kevin Sampaio smentisce il flirt su Madonna

“Non sono il fidanzato di Madonna”, ha chiarito Kevin Sampaio, che è stato protagonista di uno dei videoclip della popstar, ovvero Bitch I’m Madonna.