Kevin Sampaio di Ballando con le Stelle: la verità sulla storia con Madonna

Ballando con le Stelle: Kevin Sampaio è davvero il nuovo fidanzato di Madonna?

Kevin Sampaio ha finalmente fatto chiarezza sui gossip riguardanti Madonna. Da tempo infatti si parla di una storia d’amore tra il nuovo concorrente di Ballando con le Stelle e la regina del pop. I due sono stati avvistati più di una volta, durante passeggiate tete-a-tete e pranzi romantici. L’incontro tra Kevin e Lady Ciccone è avvenuto grazie al lavoro: il modello portoghese è stato scelto come protagonista di uno dei videoclip della cantante. Più precisamente Bitch I’m Madonna, che potete trovare più in basso. Nel filmato il concorrente di Milly Carlucci e l’artista si sono scambiati un bacio appassionato che ha fatto sognare più di qualche fan. Dunque, stanno insieme oppure no?

Kevin Sampaio parla del presunto flirt con Madonna

“Non è vero, non sono l’attuale compagno di Madonna. È una voce priva di fondamento: Madonna e io siamo solo amici”, ha chiarito Kevin Sempaio al settimanale Di Più Tv. Quindi, nulla più di una semplice amicizia e collaborazione professionale tra l’indossatore e la popstar di origini italiane.

Ballando con le Stelle: Kevin Sampaio è single

Come confessato a Vieni da me, Kevin Sampaio è single da tempo. Troverà la donna giusta in Italia, tra una prova e un’altra di Ballando con le Stelle?