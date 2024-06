Ballando Con Le Stelle, chi vorrebbe Milly nel cast: super vip!

Milly Carlucci è pronta per iniziare la prossima stagione di Ballando Con Le Stelle. Sul web si vocifera già da tempo chi potrebbe far parte del cast dei vip che si sfideranno sulla pista da ballo, tuttavia per il momento l’unico nome confermato è stato quello di Francesco Paolantoni. Stando a quanto riportato da Dagospia, la conduttrice starebbe corteggiando anche una nota campionessa olimpionica che vorrebbe moltissimo tra i nuovi concorrenti. Chissà se lei accetterà l’invito e la vedremo a settembre! Scopriamo meglio di chi si tratta.

Giuseppe Candela, come scritto anche da diverse altre testate, ha riportato sul sito Dagospia un’indiscrezione che riguarda la prossima edizione del dancing show di Rai 1 Ballando Con Le Stelle. Secondo quanto si può leggere la conduttrice Milly Carlucci starebbe corteggiando un volto noto dello sport, nello specifico una campionessa olimpionica. Stiamo parlando della nuotatrice Federica Pellegrini, da poco diventata mamma e che ha in passato preso parte al reality show Pechino Express insieme al marito Matteo Giunta. Possibile quindi, visto l’esperienza pregressa, che possa accettare l’invito di Milly e cimentarsi in una nuova sfida.

Per il momento l’unico concorrente già confermato della prossima edizione di Ballando Con Le Stelle è il comico napoletano Francesco Paolantoni. Si è parlato poi di Melissa Satta, Jasmine Carrisi (figlia di Al Bano) e BigMama. Milly Carlucci avrebbe chiesto di partecipare anche a Federica Nargi, Francesco Arca e Massimo Bernardini in seguito al suo addio da TvTalk. Si sono autocandidate l’ex Miss Italia e conduttrice Roberta Capua ed Ida Di Filippo di A Casa A Prima Vista. Occhi puntati anche su Barbara d’Urso che magari potrebbe valutare l’idea di cimentarsi sulla pista da ballo nel caso in cui non dovesse tornare con nuovi programmi a settembre. Per il momento si tratta comunque di semplici rumor e ancora non ci sono conferme ufficiali.

Rimane invariata la giuria del programma, confermata proprio negli ultimi giorni. Rivedremo quindi al tavolo dei giudici anche in questa prossima edizione Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli.