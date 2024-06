Ballando Con Le Stelle: ex Miss Italia in pista? “Amo le avventure”

A breve andrà in onda la prossima stagione di Ballando Con Le Stelle, il dancing show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Già è stato annunciato il primo concorrente, ovvero Francesco Paolantoni. Il resto del cast, tuttavia, è ancora da scoprire. Nelle ultime ore un’ex Miss Italia e nota conduttrice si è proposta per cimentarsi sulla pista da ballo. Stiamo parlando nello specifico di Roberta Capua. Capiamo cos’ha detto e perché vorrebbe prendere parte al programma.

Roberta Capua si candida per Ballando Con Le Stelle

Ancora non si sa nulla di certo sul cast della prossima edizione di Ballando Con Le Stelle. Sul web ci sono state diverse indiscrezioni in merito a chi potrebbero essere i possibili concorrenti, tuttavia per il momento l’unico confermato è stato il comico Francesco Paolantoni. In una recente intervista una nota conduttrice si è candidata come ballerina per la prossima edizione. Stiamo parlando dell’ex Miss Italia Roberta Capua, che parlando con il settimanale Nuovo Tv, ha dichiarato che avrebbe piacere a partecipare a Ballando Con Le Stelle in quanto un’amante delle nuove avventure.

Queste le sue parole in merito ad una sua possibile partecipazione al dancing show condotto da Milly Carlucci:

Devo dire che lo farei volentieri. Sono curiosa e mi piacciono le avventure e fare cose inusuali e poi a chi non piace ballare? Quindi dico sì.

Roberta Capua ha poi aggiunto che non prenderebbe invece mai parte ad un reality perché non fanno per lei.

L’ex Miss Italia è da sempre una fan di Ballando Con Le Stelle, così come svelato lo scorso ottobre. Lo guardava difatti in compagnia di suo figlio adolescente quando era più piccolo. Adesso, però, lui ha altri interessi.

Per il momento, tuttavia, quella di Roberta Capua è stata soltanto una proposta. Chissà quindi se la conduttrice Milly Carlucci accoglierà la sua candidatura e la vedremo davvero sulla pista di Ballando Con Le Stelle nella prossima edizione. Non resta che aspettare delle notizie più certe in merito al nuovo cast. Per il momento sembra che la giuria del programma sia stata confermata quindi dovremmo rivedere a settembre Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli.