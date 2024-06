Ballando con le Stelle: ecco chi è il primo concorrente (prevedibile)

Milly Carlucci non si ferma mai. Dopo meno di una settimana dalla finale de L’Acchiappatalenti – esperimento tv non proprio riuscito – la conduttrice si è buttata a capofitto sulla lavorazione della nuova edizione del suo programma di più successo, Ballando con le Stelle. Dopo i primi retroscena che prospettavano un allungamento della trasmissione e l’aumento del budget a questa dedicato, ora Tv Blog lancia un’anteprima. Scopriamo chi è il primo concorrente ufficiale del celebrity show del sabato sera di Rai 1.

Il lavoro dietro una macchina imponente come quella di Ballando con le Stelle, lo sappiamo, è continuo. Milly Carlucci cura tutto nei minimi dettagli e pensa alla realizzazione del programma praticamente tutto l’anno. Ora però, è senza dubbio il momento di intensificare i ritmi e iniziare ad annunciare elementi concreti che andranno a comporre la nuova edizione.

Già qualche giorno fa, Tv Blog aveva rivelato che quest’anno, per Ballando con le Stelle, si pensa ancora più in grande. Dato il successo della trasmissione infatti, in Rai è spuntata l’idea di anticipare la data di inizio e dunque di aumentare il numero di puntate. Così, molto probabilmente, Ballando partirà il prossimo 28 settembre e si fermerà in una sola occasione, la Prima della Scala, fissata a sabato 7 dicembre.

Con un allungamento del progetto, presumibilmente aumenterà anche il budget e il numero delle coppie, che saranno almeno 13. Al momento, non sappiamo chi andrà comporre il cast del programma. Anche in questo caso però, Tv Blog viene in nostro soccorso e rivela in anteprima il primo concorrente ufficiale.

Il nome riportato sull’articolo di Tv Blog è quello di un comico napoletano che ultimamente vediamo spesso in tv. Stiamo parlando di Francesco Paolantoni. L’attore, tra i protagonisti di Stasera Tutto è Possibile, è un volto conosciutissimo dal pubblico e soprattutto dalla stessa Milly Carlucci, che infatti lo aveva già scelto come “acchiappatalenti” nel suo ultimo programma.

Proprio per questo, se ci pensiamo, possiamo dire che quest’annuncio era piuttosto prevedibile, conoscendo il modus operandi di Milly Carlucci. Seguendo questo schema allora, chissà se vedremo a Ballando anche qualche altro volto de l’Acchiappatalenti. Magari una Mara Maionchi – che nonostante la lunga carriera è sempre pronta a mettersi in gioco, oppure Sabrina Salerno, che con il ballo ha già molta confidenza.

In ogni caso, tutti i papabili concorrenti dovranno vedersela con i passi di danza e, soprattutto, con la giuria composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarlli e Guillermo Mariotto, che è stata completamente riconfermata.