Giampiero Mughini e Veera Kinnunen sono stati eliminati a Ballando con le Stelle 2022. Il giornalista e la ballerina svedese sono stati penalizzati dalla giuria – che non ha apprezzato fino in fondo la loro esibizione – e dal voto social. Giampiero e Veera hanno dovuto sfidare Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina e Dario Cassini e Lucrezia Lando, che si sono salvati rispettivamente col 56% e 26% delle preferenze. Solo uno scarso 18% per Mughini. Ma come si è arrivati all’eliminazione dell’opinionista tv?

La classifica tecnica della serata – composta esclusivamente dal voto dei giurati Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto – è stata la seguente (da precisare che Montesano ed Ema partivano con un bonus di 10 punti ottenuto la settimana precedente così come la Barale e Mughini hanno iniziato con un malus dello stesso valore):

1. Enrico Montesano e Alessandra Tripoli

2. Ema Stokholma e Angelo Madonia

3. Rosanna Banfi e Simone Casula

4. Gabriel Garko e Giada Lini

5. Alex Di Giorgio e Moreno Porcu

6. Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca

7. Iva Zanicchi e Samuel Peron

8. Alessandro Egger e Tove Villfor

9. Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina

10. Paola Barale e Roly Maden

11. Dario Cassini e Lucrezia Lando

12. Giampiero Mughini e Veera Kinnunen

La classifica è cambiata con tesoretto e voto social

La classifica stilata dai cinque giurati è poi cambiata grazie al voto del pubblico e all’assegnazione del tesoretto. Quello assegnato dal giornalista e conduttore Alberto Matano valeva 50 punti (come il punteggio ottenuto dalla ballerina per una notte Wanda Nara) ed è finito nelle mani di Luisella Costamagna. Giudizio non confermato dal tribuno del popolo Rossella Erra che ha deciso di spezzare il punteggio e dare la metà a Rosanna Banfi.

Giampiero Mughini eliminato a Ballando con le Stelle

Prima di essere ufficialmente eliminato Giampiero Mughini si è lasciato andare ad un duro sfogo. Il concorrente non ha particolarmente apprezzato il giudizio di Fabio Canino sui suoi maglioni. L’ultimo, con inserti leopardato, ha ricordato al giurato lo stile del nuovo ministro del turismo Daniela Santanché. A quanto pare un’offesa per Mughini, che ha criticato duramente Canino e poi ha attaccato Matano per aver difeso la giuria del programma.

La lite in diretta tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli

Nel corso della quinta puntata di Ballando con le Stelle 2022 non è mancata un’accesa lite tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Le due hanno discusso sull’esibizione di Luisella Costamagna, da settimane infortunata alla caviglia e costretta a fare coreografie piuttosto limitate. Per la giornalista la collega dovrebbe ritirarsi mentre gli altri giurati continuano ad elogiare il suo impegno e il suo sacrificio.

“Trovo scorretto che venga trattata meglio degli altri. Sì la trattate meglio perché questo suo impedimento chiaramente eroicizza la sua figura, perché lei nonostante tutto è qui e balla e non ci rende obiettivi. Questo è un bellissimo ballo individuale, ma questa è una gara e tu stai giocando un’altra partita in cui tutti sono più buoni con te perché ‘poverina balla con il tutore’. Ed è così ragazzi fine è la verità”

Carolyn Smith ha invitato Selvaggia Lucarelli a farsi una cultura sui musical visto che l’ultima coreografia di Luisella Costamagna era tratta da All that jazz e poi stizzita ha commentato:

“Ma tu che parli così hai mai visto il film All That Jazz? Allora, Bob Fosse, uno dei più grandi coreografi… lasciami parlare Selvaggia! Allora secondo il tuo discorso Bob Fosse non ha capito nulla! Eppure ha fatto i più grandi spettacoli. Vatti a vedere Chicago e All That Jazz! Ascolta, io ho avuto l’educazione di lasciarti parlare e quindi lascia parlare anche me grazie. Ho qualche esperienza in più di te. Faccio Ballando dal 2007”

Selvaggia Lucarelli non si è di certo lasciata intimorire:

“Tu educazione con me non ne hai mai avuta da quando abbiamo iniziato Ballando! Quindi stai buona, stai buona dai, stai buona. Tu e l’educazione siete proprio due mondi diversi. Oddio ora ricomincia con l’esperienza in più di me“.

La lite è stata prontamente spenta da Milly Carlucci: continuerà nella prossima puntata?