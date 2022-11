La quinta puntata di Ballando con le Stelle 2022 si è aperta col botto. Ad infuocare il Foro italico di Roma una lite inattesa tra il concorrente Dario Cassini, il primo della serata ad esibirsi, e la giurata Selvaggia Lucarelli. Prima di scendere in pista con Lucrezia Lando il comico ha attaccato la giornalista che, a suo dire, criticherebbe troppo gli altri aspiranti ballerini – e in particolare lui – per favorire il suo fidanzato Lorenzo Biagiarelli (in gara con Anastasia Kuzmina).

Dario Cassini ha accusato Selvaggia Lucarelli di conflitto di interesse. Secondo il 55enne la scrittrice darebbe voti bassi a lui e agli altri partecipanti in modo da dare un vantaggio in classifica al suo compagno, tra i protagonisti di questa edizione di Ballando con le Stelle.

La lite tra Selvaggia Lucarelli e Dario Cassini: cosa è successo a Ballando con le Stelle

Uno sfogo che non è particolarmente piaciuto a Selvaggia Lucarelli che ha fatto a pezzi Dario Cassini, rivelando di aver ricevuto una telefonata da parte dell’attore prima dell’inizio della nuova puntata di Ballando con le Stelle.

“Stasera alle 18.30 mi squilla il telefono ed eri tu che mi dici che tutto quello che faccio è finto, che ti serve per il personaggio. Mi hai anticipato le battute che mi avresti fatto”, ha raccontato la Lucarelli, lasciando di stucco tutti i presenti in studio ma soprattutto il pubblico a casa.

Selvaggia Lucarelli ha aggiunto:

“Mi hai telefonato per condizionare il mio giudizio. Mai nessun concorrente in sette anni a Ballando si è permesso di telefonarmi”

Selvaggia Lucarelli e Dario Cassini hanno iniziato a bisticciare ma la lite è stata frenata da Milly Carlucci, che ha mandato in onda la pubblicità provando così a sgonfiare la questione. Al rientro in studio l’artista ha confermato la chiamata, ha chiesto scusa e si è detto pronto a lasciare lo show:

“Se ho sbagliato mi scuso ma se voi pensate che questa cosa sia sbagliata io sono pronto a fare un passo indietro e a tornare a casa”

Piccata la replica di Selvaggia Lucarelli: “Io ti ho detto per telefono che era sbagliata”. Gli altri giurati di Ballando con le Stelle hanno preferito non intromettersi così come Milly Carlucci. Dario Cassini non è riuscito a portare a casa un punteggio molto alto: la sua salsa è stata decisamente disastrosa e Selvaggia gli ha rifilato un bel quattro.

Prima dello scontro tra Dario e Selvaggia la padrona di casa ci ha tenuto a precisare – per l’ennesima volta – che la scelta di avere Lorenzo Biagiarelli nel cast di Ballando con le Stelle 2022 è dipesa solo e soltanto da Milly Carlucci e dal suo team di autori.