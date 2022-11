Paola Barale è tornata a parlare di Gianni Sperti in tv. La soubrette si è lasciata scappare una battuta nei confronti dell’ex marito durante la quinta puntata di Ballando con le Stelle 2022, dove è una delle concorrenti più chiacchierate. A stuzzicare la showgirl il giurato Fabio Canino, che ha evidenziato i limiti della conduttrice nel mondo della danza. Nonostante gli sforzi, la Barale appare ancora poco sciolta nei movimenti e piuttosto rigida.

“L’unica cosa che hai in comune con la danza è l’ex marito”, ha fatto notare malignamente Canino. Secca la replica di Paola Barale, che ha fatto calare il gelo a Ballando con le Stelle e ha lasciato tutti di stucco: “Sarà quello che mi ammoscia”. Poi si è subito corretta, cercando di minimizzare: “Con tutto il rispetto per Gianni”.

L’affermazione è però diventata ben presto virale sui social network: è risaputo che Paola Barale e Gianni Sperti – sposati dal 1998 al 2002 – non hanno mantenuto alcun tipo di rapporto. Oggi sono del tutto estranei e negli ultimi anni non sono mancate frecciatine a mezzo stampa da entrambe le parti. L’ex coppia non ha avuto figli.

La frecciatina di Paola Barale a Raz Degan

Nel corso della serata Paola Barale ha menzionato un altro ex storico: Raz Degan. A fare il primo passo Selvaggia Lucarelli, che da settimane sta chiedendo alla concorrente di vedere qualcosa in più nelle sue coreografife con Roly Maden.

La giornalista ha dunque rammentato i tanti viaggi in giro per il mondo fatti da i due in quasi venti anni insieme e Paola Barale ha precisato che non ballavano di certo la rumba. La 55enne ha poi ricordato quando Raz Degan è stato ballerino per una notte a Ballando con le Stelle e a suo dire non è stato più bravo di lei.

Come per Gianni Sperti, Paola Barale non ha mantenuto alcun rapporto neppure con Raz Degan. Dopo la rottura la conduttrice e l’attore si sono riavvicinati nel 2017 grazie all’Isola dei Famosi ma una volta rientrati in Italia non sono riusciti a mantenere un legame. Oggi Raz ha un’altra fidanzata, con la quale vive in Puglia, mentre la Barale è single.