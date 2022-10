Paola Barale gela Raz Degan a Domenica In, ‘tomba’ su Bellavia

Paola Barale a ruota libera a Domenica In. La showgirl di Fossano si è raccontata a Mara Venier, tra passato, presente e futuro. Al momento è impegnata a Ballando con le Stelle. Dopo anni di corteggiamento da parte di Milly Carlucci, ha ceduto alle lusinghe ed ha ringraziato la conduttrice dello show del sabato sera di Rai Uno, definendola una professionista instancabile, acuta e organizzata. Parole molto dolci anche per Roly Maden, il maestro con cui danza.

“Ballando è un programma creativo a 360 gradi. Ci sono le coreografie, gli outfit. Io lavoro con il mio stylist che poi presenta le idee al gruppo di lavoro di Milly. Lavorare con lei è meraviglioso, non le sfugge nulla”, ha spiegato la Barale che ha poi aggiunto che Roly Maden è un uomo affascinante, oltre a essere un ballerino sopraffino. “Lui è il mio genere di uomo, peccato sia sposato”, ha sottolineato Paola sorridendo e senza malizia. E cosa pensa della giuria di Ballando che a più riprese ha sostenuto che lei potrebbe ottenere risultati migliori? “Ma che vogliono? Se uno sapesse ballare non andrebbe a Ballando con le stelle. Tutte queste aspettative mi mettono ansia”. Amen!

Domenica In, battuta gelida di Paola Barale sull’ex compagno Raz Degan

Capitolo Raz Degan. Con il modello israeliano ha vissuto una lunga e intensa storia d’amore durata circa 13 anni. Oggi i rapporti sono azzerati. Mara Venier ha ricordato di quando a inizio anni Duemila incontrò la stessa Barale che le confidò di essersi innamorata. La showgirl di Fossano ha mostrato un po’ di imbarazzo a Domenica In con la ‘Zia’ che ha provato a toglierla dall’impaccio: “Chissenefrega di Raz Degan, manco sappiamo dove sta”. Paola ha colto la palla al balzo per rifilare una velenosa stoccata all’ex: “Manco sapevo dove stava quando stavamo insieme”. Olé!

“Siamo stati ‘amici’ per 13 anni, ci siamo amati molto, poi a un certo punto è andato tutto al diavolo – ha aggiunto la Barale -. Gli amori finiscono ma bisogna avere il coraggio di dire le cose come stanno e non trascinarle”, ha concluso, lasciando intendere che quando la relazione sentimentale è naufragata ci sono state decisioni prese da parte del modello israeliano che non le sono affatto piaciute.

E ora come sta Paola per quel che riguarda il versante sentimentale? “Adesso sto abbastanza bene”, ha chiosato, senza sbottonarsi ulteriormente e senza lasciare trapelare se nella sua vita ci sia un ‘lui’. Sogni nel cassetto? “Mi manca un viaggio. Il mio sogno è viaggiare per un anno in giro per il mondo con un bel camper”. Nessun riferimento invece all’ex marito Gianni Sperti. Silenzio di tomba anche su Marco Bellavia che è stato chiacchieratissimo in questo periodo per via del caso di bullismo di cui è stato vittima al Grande Fratello Vip 7.