GF Vip: l’ora più buia di Bellavia e le nozze saltate con la Barale

L’ormai ex gieffino si racconta in una nuova intervista, parlando dei suoi trascorsi in Mediaset e del momento in cui tutto ha iniziato ad andare male

Marco Bellavia è il protagonista del nuova copertina del numero di Chi in edicola questa settimana. All’interno del magazine in uscita a breve, il “mental coach” si racconterà a cuore aperto raccontando non soltanto della difficile esperienza al Grande Fratello Vip ma anche del suo passato, del quale forse non tutti i telespettatori sono al corrente.

Ben prima di essere stato uno dei concorrenti più discussi della storia del reality condotto da Alfonso Signorini, infatti, è stato per anni uno dei volti Mediaset più amati dai più piccoli. Bellavia è stato negli anni ’90, e fino ai primissimi 2000, presentatore di Bim Bum Bam, celeberrimo contenitore di cartoni animati dove è stato affiancato, tra gli altri, da Carlotta Pisoni e Roberto Ceriotti. Bellavia, ai tempi, era persino riuscito a diventare un teen idol: l’ex gieffino interpretava uno dei ruoli di punta nel telefilm Love me Licia, in compagnia di Cristina d’Avena. In quel periodo interpretava Steve, uno dei membri della band Bee Hive, amatissimo dal pubblico di ragazzine del tempo.

Ma non finisce qui. I trascorsi di Bellavia passano anche per una relazione, finita male, con Paola Barale. Parlando della soubrette, oggi concorrente a Ballando con le stelle, Marco Bellavia ha commentato:

“Lei lavorava a La ruota della fortuna, io a Bim bum bam. Eravamo belli. Dopo tre anni è finita perché eravamo giovani, dovevamo fare le nostre esperienze. Dicevano che mi avesse lasciato perché era diventata più famosa di me, ma non era così. Avremmo dovuto anche sposarci, io le ho regalato un anello e lei mi ha regalato una Harley-Davidson. Poi ha sposato Gianni Sperti.”

Non è questa l’unica curiosità che Bellavia ha raccontato rispetto al suo passato. Sembra infatti che già ai tempi il conduttore non avesse esattamente un carattere facile. A proposito di quei primi anni in azienda, Bellavia ha aggiunto:

“Quando mi sentivo penalizzato o messo da parte, reagivo in modo aggressivo. A Mediaset, ai tempi, ho litigato con tutti, persino con i dirigenti: giocavamo a calcio insieme e a volte ci si scontrava durante le partite.“

In base al suo racconto, dunque, sembra che i problemi del presentatore siano iniziati ormai molto tempo fa, quasi come se fosse una sorta di malato cronico. Tuttavia, Marco Bellavia ha cercato anche di spiegare qual è stato il suo momento più buio, quello in cui tutto il suo mondo ha iniziato a crollare. Stando alle sue rivelazioni, tutto nascerebbe dal momento in cui si è lasciato con la moglie, madre del figlio Filippo. Ecco le sue parole in merito:

“Quando mi sono lasciato con sua mamma ho vissuto il fallimento e mi sono fatto delle domande. Mi sono detto: “A cosa serve la mia vita?”. E mi sono dato la risposta: “A crescere mio figlio”. Ho fatto cose belle, ho fatto un bel lavoro che la gente ricorda. Nel 2007 ho ricominciato a studiare e lo sto facendo di nuovo, proprio per rispondere alle domande di tutti.”

Bellavia, già in casa, aveva svelato un punto in particolare. Se oggi è mental coach, è proprio perché puntava ad aiutare altre persone in difficoltà come lui. Viene da chiedersi, come fatto da alcuni concorrenti del GF, se abbia senso affidarsi ad un professionista così instabile. Con tutto il dovutissimo rispetto, ovviamente.