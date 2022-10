Perché tutti temono Alfonso Signorini e nessun vip lo sfida in tv

Alfonso Signorini, con il passare degli anni, è diventato sempre più potente nel settore televisivo. Il re del gossip da tempo dirige Chi Magazine, oltre a timonare il Grande Fratello Vip. I telespettatori del reality show di Canale Cinque avranno notato che al giornalista nessuno osa mai rispondere con toni aspri (eccezione fatta di recente per Sara Manfuso che è stata cacciata dallo studio alla velocità della luce). Ebbene, perché cotanta reverenza? Da dove viene tale atteggiamento servizievole?

Signorini, come lui stesso ha confermato in tempi non sospetti, è potente. Insomma, è un personaggio da cui passano decisioni cruciali, sia per quello che riguarda la cronaca rosa, e qui entra in campo Chi Magazine, sia per quel che concerne il piccolo schermo, e qui entra in gioco il Grande Fratello Vip ereditato da Ilary Blasi e da lui medesimo rifondato da capo a piedi.

Signorini ha fatto in modo che la trasmissione si espandesse in modo vertiginoso. Attualmente il raggio di azione del programma non si esaurisce nella diretta in prima serata, oltreché in quella disponibile h24 su Mediaset Extra, come un tempo. Il GF Vip è diventato una creatura con molteplici ramificazioni che terminano ora nello streaming (GF Vip Party), ora nei social (Casa Chi, in onda su Instagram, spesso tratta temi legati al reality), ora sui magazine, ora in altri show televisivi (A Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque, Federica Panicucci e Barbara d’Urso ad esempio si collegano ai temi della Casa, per non parlare di Verissimo che realizza interviste ad hoc agli inquini eliminati).

Insomma, il Grande Fratello Vip è in grado di generare un ‘indotto’ imponente nel mondo dello spettacolo. E chi ci finisce dentro sa bene di poter sfruttare una visibilità mastodontica che prosegue anche dopo l’esperienza vera e propria nel loft di Cinecittà. Senza parlare della popolarità che si acquisisce sui social (chi riesce a staccare il pass per diventare concorrente vede aumentare automaticamente il proprio pubblico sul web). Inoltre c’è chi anche trova lavoro nell’orbita dello show. Qualche esempio: Rosalinda Cannavò e Sophie Codegoni hanno timonato Casa Chi, Soleil Sorge e Pretelli GF Vip Party, Giulia Salemi si è persino guadagnato un ruolo in prima serata.

Ovviamente non tutto è oro quel che luccica: chi si mette in gioco ha tra le mani un’arma a doppio taglio. La Casa più spiata d’Italia può lanciare (o rilanciare) carriere, ma può anche stroncarle. E chi è che principalmente tira i fili di tutto questo apparato? Risposta scontata: Signorini.

Ecco qui il potere di cui si parlava. Coloro che si approcciano a tale sfera televisiva sanno bene chi è che guida la ‘baracca’ e l’influenza che ha. Per farla breve: perché nessuno ‘sfida’, quando ce ne è bisogno (e qualche volte è capitato), Signorini? Perché tutti hanno un atteggiamento assai compiacente con lui? Perché chi ha tra le mani gli strumenti per poter segnare, in positivo o in negativo, le sorti delle carriere professionali è meglio farselo amico piuttosto che averlo come avversario.