Aurora Ramazzotti: replica a Trussardi, ricordo di Michelle ed Eros insieme

La giovane influencer risponde alle dichiarazioni dell’imprenditore e spiega perché non ha mai fatto il tifo per la reunion dei genitori

Auora Ramazzotti torna a parlare delle vicende sentimentali di sua madre Michelle Hunziker e così anche di Tomaso Trussardi. Tra i protagonisti della puntata di oggi di Belve, la giovanissima conduttrice si svela sul rapporto che ha attualmente con l’ormai ex marito di sua mamma. Non solo, cosa ne pensa dei gossip – che sono stati smentiti – che vedevano Michelle tornare tra le braccia di Eros Ramazzotti? Aurora tratta vari argomenti nel corso di questa intervista, ma sembra non fare rivelazioni su ciò che sta accadendo ora nella vita sentimentale di sua madre.

La Hunziker è stata beccata insieme a un ex concorrente del Grande Fratello, ovvero Giovanni Angiolini. Tra baci e movimenti affettuosi, i due appaiono di fronte all’obbiettivo proprio come una coppia già formata. Sarà davvero così? Non ci sono, al momento, conferme o smentite da parte dei diretti interessati e pare neanche da Aurora. Ciò che trapela dalle anticipazioni della puntata di Belve, dove sarà presenta anche Valeria Marini con delle confessioni inaspettate, la Ramazzotti replica alle passate dichiarazioni di Tomaso Trussardi.

L’imprenditore di Bergamo aveva rivelato che i loro rapporti, dopo il divorzio con la Hunziker, non erano dei migliori. “I nostri rapporti si sono un po’ rarefatti”, dichiarava. Si diceva dispiaciuto per questo e speranzoso di sistemare tutto. Non solo, aveva ribadito il grande affetto che prova nei suoi confronti, ammettendo che usa ancora il beauty case che lei gli aveva regalato per un compleanno.

Ecco che oggi Aurora Ramazzotti cambia un po’ questa versione e non parla assolutamente di raffreddamento. Certo, conferma che la situazione dovrebbe sistemarsi.

“Non sento il nostro rapporto compromesso, è il papà delle mie sorelle, gli ha sempre voluto molto bene quindi sicuramente le cose si sistemeranno”

Sembra che così l’influencer voglia un po’ rassicurare Trussardi, facendogli presente che da parte sua non c’è alcun tipo di problema, anche se ora non è più al fianco di sua mamma Michelle. Con la notizia spiazzante sul divorzio si sono, inevitabilmente, fatte forti le voci riguardanti un possibile ritorno di fiamma tra la Hunziker ed Eros Ramazzotti. I due si sono fatti vedere insieme in pubblico a Michelle Impossible, dove hanno confermato di avere un bel rapporto.

Tra loro c’è stato anche un bacio a stampo che ha fatto sognare i fan. “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”, ma non è il caso di Michelle ed Eros. Infatti, i due hanno prontamente smentito, parlando sempre di amicizia e di affetto fraterno. Ormai il loro è un rapporto sorella-fratello e anche la figlia non crede assolutamente che possa mai esserci un ritorno sentimentale per loro.

“Non ho mai fatto il tifo, non riesco a immaginarmeli insieme, per come me li ricordo sono due persone incompatibili”

Aurora non ha ricordi positivi sul matrimonio dei genitori, durato dal 1998 al 2009. Probabilmente li vede più sereni come amici che come coppia. Una lunga intervista quella della Ramazzotti a Belve, profonda e intensa. Non tratta solo temi riguardanti mamma e papà, ma anche quelli riguardanti la sua vita personale, tra momenti difficili e situazioni particolari.

In particolare, Aurora torna sul periodo più complicato, quello in cui finì in coma etilico. Ricorda solo di essere stata malissimo e racconta di essere stata portata via in autoambulanza. “Non ricordo nulla, non mi è stata fatta la lavanda gastrica, quindi tecnicamente non sarei finita in coma etilico”, dichiara la giovane Ramazzotti a Francesca Fagnani.

Il dottore, in quella occasione, le disse che aveva “un tasso alcolemico così alto che avrebbe ammazzato un uomo adulto”. I fan potranno seguire questa sua intervista oggi, nella seconda serata di Rai 2.