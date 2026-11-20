Un’altra “bomba” sta per scoppiare a Ballando con le Stelle dopo il ‘profumo gate’? Secondo Gabriele Parpiglia sì. E la protagonista di questo nuovo presunto caso dovrebbe essere l’insospettabile Aurora Ramazzotti, che nel talent show danzante del sabato sera di Rai 1 fa coppia con il maestro Nikita Perotti. Il giornalista, nella sua newsletter, ha scritto senza troppi giri di parole che non tutti a Ballando vedrebbero di buon occhio alcuni atteggiamenti della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti.

Ballando con le Stelle, indiscrezione su Aurora Ramazzotti: “Mal digerita da tutti”

“Tra i ballerini sta per esplodere un altro caso. Quello di Aurora Ramazzotti. È infatti una concorrente mal digerita da tutti. Ma di questo parleremo nella prossima puntata, una bomba alla volta”, ha anticipato Parpiglia senza aggiungere altri particolari al momento, ma con la promessa che svelerà altri retroscena prossimamente. La diretta interessata, per ora, non ha commentato in alcun modo l’indiscrezione. Non resta che attendere e saperne qualcosa di più.

Ballando con le Stelle, clima infuocato in giuria: Barbara D’Urso dirottata al posto di Alberto Matano

Nel frattempo il clima tra Guillermo Mariotto e Barbara D’Urso continua a essere incandescente. Da sabato scorso non si parla d’altro che del cosiddetto ‘profumo gate’. L’ex conduttrice di Pomeriggio 5 ha detto di essersi sentita ferita e umiliata dal gesto dello stilista, che si è difeso, affermando che non ha spruzzato la flagranza verso la collega, bensì nello studio, perché sentiva puzza, senza alcun bersaglio preciso.

‘Barbarella’ non ha minimamente creduto alla versione di Mariotto, sostenendo che fosse lei la persona presa di mira. Una vicenda che è addirittura finita per essere discussa al Tg1. A un certo punto D’Urso ha anche dichiarato che stava prendendo in considerazione di abbandonare il suo ruolo nel talent show. Milly Carlucci non l’ha pregata di restare. L’ha però invitata a prendere rapidamente una decisione perché, qualora avesse lasciato lo show, la produzione avrebbe dovuto attivarsi per sostituirla. Alla fine la giurata ha fatto sapere che non se ne andrà. Ma è sorto un nuovo problema: dopo quanto accaduto la scorsa settimana, lei e Mariotto è bene che non siedano più vicini. Ma chi cambierà posto?

Sia lo stilista sia D’Urso hanno fatto sapere di non volere lasciare le proprie postazioni. Così è intervenuta Milly Carlucci la quale ha parlato ai microfoni de La Volta Buona giovedì 19 novembre, spiegando di aver deciso di attuare l’idea avuta da Alberto Matano. Il giornalista aveva proposto di scambiare il suo posto con quello di Barbara, così da poter fungere da barriera alle intemperanze di Mariotto. “Faremo così”, ha chiosato Milly. Dunque, dalla prossima puntata, i membri della giuria saranno sempre gli stessi, ma in postazioni differenti.