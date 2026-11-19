Continuano a trapelare retroscena sul ‘profumo gate‘ di Ballando con le Stelle. La vicenda è diventata un caso nazionale, con addirittura interventi al Tg1 delle ore 20, il più seguito di tutta la giornata. Subito dopo la puntata di sabato scorso, Barbara D’Urso aveva dichiarato di essersi sentita umiliata da Guillermo Mariotto, che in giuria siede vicino a lei, e di non avere percepito tutela da parte della “famiglia” del programma. Inoltre aveva lasciato intendere a chiare lettere che stava seriamente pensando di lasciare lo show. Milly Carlucci non si è scomposta. Chi pensava che avrebbe pregato ‘Barbarella’ di rimanere si è sbagliato di grosso. Infatti ha spiegato con la sua solita calma serafica di essere in attesa della decisione di D’Urso (dalla serie: prenditi le tue responsabilità, se vuoi andare, prego! Nessuno ti trattiene). L’ex volto di Mediaset si è così ritrovata costretta a sciogliere in fretta le riserve, dicendo che sarebbe rimasta al suo posto. Tra l’altro, Selvaggia Lucarelli ha svelato che la conduttrice di Sulmona aveva già preparato il piano b. Aveva cioè già individuato colui che avrebbe sostituito la giurata in caso di abbandono.

Selvaggia Lucarelli: “Barbara D’Urso sarebbe stata sostituita da Roberto D’Agostino”

Lunedì 16 novembre, a distanza di due giorni dal ‘Profumo gate’, come spiegato da Milly Carlucci a La Vita in Diretta di Alberto Matano, D’Urso avrebbe mandato una lettera in cui spiegava che avrebbe preso presto una decisione definitiva in merito alla sua permanenza o meno a Ballando. Martedì la decisione è arrivata: nessun abbandono.

Selvaggia Lucarelli, nella sua newsletter ‘Vale Tutto’, ha riferito un curioso retroscena sulla faccenda, raccontando che la produzione di Ballando con le Stelle, nel momento in cui D’Urso ha paventato possibili dimissioni, si è attivata per cercare un eventuale sostituto:

“Quello che Barbara non sa è che dopo le sue velate minacce di lasciare, a Ballando erano già pronti a sostituirla senza tirarla per la giacchetta. E no, non era esattamente Simona Ventura il piano B, come si è detto più volte, bensì un nome che non fa parte del cast. Un nome sorprendente e sicuramente capace di scatenare polemiche ancora più imprevedibili: Roberto D’Agostino. Il giornalista era già stato contattato per sondarne la disponibilità, ma si attendeva di sapere cosa avrebbe deciso d’Urso“.

Il nodo dei posti da assegnare ai giurati

Dopo che D’Urso ha detto pubblicamente che non se ne andrà da Ballando, si è palesato un altro problema. Da ora in poi, dove si siederà in giuria? Continuerà a rimanere al fianco di Mariotto oppure andrà ad occupare un’altra poltrona? O sarà lo stilista venezuelano a spostarsi? Milly Carlucci ha annunciato un cambio di posto a La Vita in Diretta. Fanpage.it ha raccolto nuovi elementi sulla questione e ha scritto che “la comunicazione a Barbara D’Urso sul cambio di posto c’è stata e, a quanto si apprende, su questa partita la decisione finale spetterebbe alla produzione”.

Dunque Carlucci e D’Urso si sarebbero parlate, ma al momento non sarebbero arrivate a una soluzione. Fanpage.it ha inoltre riferito che la scelta sulla disposizione dei giudici al tavolo spetterebbe esclusivamente alla produzione del talent show danzante. Naturalmente prima di prendere ogni decisione, si sondano le volontà delle persone coinvolte, in questo caso Mariotto e D’Urso. Ed è qui che c’è l’inghippo. Lo stilista siede in quel posto da quindici anni e non ha alcuna intenzione di spostarsi. Anche ‘Barbarella’ non vorrebbe lasciare la sua attuale postazione. Insomma, ci sarebbe in corso un braccio di ferro dove nessuno vuole mollare di un centimetro.

Da qui a sabato non manca molto e una soluzione la si deve trovare. Non è nemmeno escluso che ci si ritrovi in una situazione ‘gattopardesca‘, in cui tutto cambia affinché non cambi nulla. Altrimenti detto, potrebbe darsi che dopo tutto il can can che c’è stato D’Urso e Mariotto si ritrovino di nuovo vicini vicini.