Milly Carlucci 1, Barbara D’Urso 0: la diatriba a Ballando con le Stelle per il caso del profumo spruzzato da Guillermo Mariotto si sta trasformando, per chi sa leggere tra le righe, in una sorta di battaglia di nervi tra le due conduttrici. Ieri la ‘demiurga’ del popolare talent show del sabato sera di Rai1 ha parlato ai microfoni del Tg1, liquidando l’intera vicenda come un battibecco ‘familiare’. Ma il punto è un altro: Milly non ha messo in croce lo stilista venezuelano e non ha neppure considerato seriamente l’aut aut posto dalla giurata D’Urso: “O me, o lui”. Anzi, in modo scaltro, ha dichiarato che se ‘Barbarella’ avesse preso in considerazione di abbandonare il programma, sarebbe stata libera di scegliere. In altre parole, non si è fatta prendere per la cosiddetta giacchetta. La mossa dell’ex timoniera di Pomeriggio 5 non si è fatta attendere. Anche lei è stata ospitata nell’edizione del Tg1 delle 20, ventiquattro ore dopo l’intervento di Carlucci. Ed è stata costretta a sciogliere in fretta le riserve: non abbandonerà il programma. A colpire, però, è stato un passaggio contraddittorio della sua intervista.

Ballando con le Stelle: Barbara D’Urso parla al Tg1

“La famiglia Ballando giustamente aveva protetto un componente qualche settimana fa (il concorrente Alberto Ravagnani dopo la polemica per l’intervista di Diaco e Bellamà, ndr), quindi mi aspettavo che quella stessa famiglia si stringesse un po’ intorno a me. Mi sono sentita un pochino abbandonata”, ha dichiarato D’Urso al Tg1 aggiungendo: “La realtà è che io sabato sera mi sono sentita profondamente umiliata. Lui si è girato e ha spruzzato il profumo in faccia a me”.

Secondo la giurata, Milly Carlucci non ha percepito la gravità del gesto. “Ma non ho nulla da rimproverarle. Se ho ricevuto una chiamata dalla produzione? Nessuna chiamata“, ha proseguito l’ex volto Mediaset, che si è poi giocata la carta Pippo Baudo: “Io non avrei mai detto che nel luogo dove lavoro, cioè lo studio intitolato a Pippo Baudo, che ci sono i topi e ci sono le puzze”. Infine ha fatto sapere che non se ne andrà da Ballando con le Stelle: “Assolutamente no. Sabato sarò lì. Ognuno ha il proprio carattere, ognuno ha il proprio modo di interpretare il ruolo che gli è stato affidato. Quello è il mio modo”.

Perché Milly Carlucci sta stravincendo il confronto con la giurata

Il passaggio che fa acqua un po’ da tutte le parti è quello in cui D’Urso sottolinea che non ha nulla da rimproverare a Milly Carlucci. Se affermi che ti aspettavi di essere protetta al pari di Ravagnani, poi non puoi dire che non rimproveri nulla. Si capisce in fretta che c’è una contraddizione di fondo. E dunque che si parli in modo chiaro. Altrimenti sembra che si lanci il sasso per poi nascondere la mano. Curioso anche il fatto che D’Urso abbia raccontato di non aver ricevuto alcuna chiamata dalla produzione di Ballando. Viene da chiedersi: perché? Tutti quelli che lavorano nel programma hanno valutato male l’episodio del profumo di Mariotto? O forse c’è qualcosa che ha portato la produzione a non intervenire?

Ora, senza troppo girarci attorno, D’Urso sembra che abbia voluto mettere alle strette Milly. Prima ponendo il già citato aut aut, poi lasciando presagire possibili dimissioni. Ma Carlucci, da vecchia volpe televisiva qual è, in un amen ha messo spalle al muro la collega che, come per magia, di fronte alla decisione di andarsene o di rimanere, ha subito detto che non ha intenzione di mollare. E a proposito del caso di Alberto Ravagnani, è vero che in quel frangente tutta la “famiglia” di Ballando si è stretta attorno all’ex sacerdote. Fa specie invece che nella vicenda di Mariotto e D’Urso, quasi nessuno della produzione ha preso nettamente le difese di ‘Barbarella’, nonostante lei abbia detto di essersi sentita umiliata e ferita. La sensazione è che D’Urso abbia pestato i piedi sbagliati, quelli di Carlucci, e che questa, con la sua furba e acuta pacatezza, le abbia immediatamente fatto capire chi comanda davvero la baracca.