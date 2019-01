Asia Argento stanca degli hater, la drastica decisione: “Non ero più serena”

Asia Argento chiude Twitter: la drastica decisione dell’attrice stanca degli hater

Con l’arrivo del 2019, Asia Argento ha deciso di cambiare il suo rapporto con i social network, iniziando a chiudere il profilo Twitter. Qualche ora fa l’attrice ha comunicato ai suoi follower l’intenzione di non avere più un profilo sul social network. “Vi ringrazio per l’affetto dimostrato, ma le cattiverie sul mio conto continuano ad essere tante e troppe, a tal punto da non farmi più vivere serenamente. Da qui la decisione di chiudere il mio profilo Twitter”, questo ha scritto Asia. Il messaggio è stato affidato alla sua fanpage, per questo è ancora visibile su Twitter pure se l’attrice non è più presente sul social.

Asia Argento sparisce da Twitter, chiuderà anche Instagram?

La fanpage di Twitter ha ulteriormente spiegato cosa è successo: “In questo momento la sua sensibilità è troppo forte. Non riesce a sopportare le troppe cattiverie gratuite che arrivano da parte di sconosciuti. Protegge la sua serenità che serve per cose più importanti in questo momento, c’è una rete di haters che non la lascia vivere”. Il profilo Twitter della fanpage rimarrà attivo e continuerà ad aggiornare sugli impegni dell’attrice, lei invece non ha intenzione di tornare sul social network dei cinguettii per ora. Asia, che proprio su Twitter si arrabbiò moltissimo con Lodo Guenzi, ha lasciato intendere che il discorso potrebbe valere per tutti i social network. Cosa ne sarà allora di Instagram?

Asia Argento spiega perché ha chiuso il profilo Twitter

Dopo le confessioni drammatiche dei mesi scorsi e dopo la breve relazione con Fabrizio Corona – ma sogna di innamorarsi ancora -, Asia Argento torna a far parlare di sé. BitchyF ha raggiunto l’ex giudice di X Factor per aver un quadro completo della situazione. Questa la spiegazione dell’attrice: “Il motivo è che ho bisogno di iniziare l’anno con il piede giusto e con la testa libera. Alcune cose dei social non mi facevano stare bene, come gli hater e i gossip falsi. Non ero più serena”. Gestirà diversamente Instagram, tenendolo aperto e magari disattivando commenti e messaggi, oppure chiuderà anche l’altro profilo social?