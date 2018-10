Asia Argento news: “Vorrei innamorarmi dopo la scomparsa del mio compagno”

Asia Argento news: l’attrice ospite al Maurizio Costanzo Show ha aperto il suo cuore

Stasera Asia Argento è stata ospite del Maurizio Costanzo Show e ha risposto alle domande del conduttore. Maurizio ha voluto sapere se Asia è fidanzata oggi, lei ha risposto di no, ma ha aggiunto che vorrebbe innamorarsi: “No, non sono innamorata. Mi piacerebbe innamorarmi, è difficile perché chi si fida più? Ultimamente non ci ho provato, ora è difficile. Ho perso il mio compagno da poco. Lui era depresso ma non lo ha fatto capire a nessuno. Siamo stati insieme due anni”. Asia ha ricordato il compagno scomparso e si è commossa un po’, anche se è riuscita a trattenere le lacrime. Forse anche grazie al fatto che Maurizio è passato a parlare con altri ospiti.

Asia Argento e il rapporto con papà Dario: “Un esempio di uomo irraggiungibile”

Nel corso della serata Maurizio ha toccato diversi argomenti con Asia, protagonista di un bel ballo insieme a suo papà Dario Argento. Proprio di lui ha speso belle parole, raccontando che è un nonno molto presente con i suoi due figli, seppure non sia tra quelli che si vedono al parco con i nipoti. Ma soprattutto è stato ed è un bravissimo genitore: “Un papà eccezionale, e lo è ancora. Un papà come non ce ne sono. Per un lungo periodo mi ha cresciuto lui. Un esempio di uomo quasi irraggiungibile”. Sicuramente nei sogni di Asia c’è trovare un uomo che sia almeno un po’ come suo papà, visto che ha questa grande considerazione di lui come uomo.

Un periodo non facile per Asia Argento

L’ultimo anno non è stato facile per l’attrice, ha perso il compagno ed è stata protagonista di importanti rivelazioni. Poi è stata accusata di violenze, accuse che lei respinge. Un periodo non facile che le è costato l’allontanamento da X Factor. Asia Argento, sostituita da Lodo dello Stato Sociale, ha ricevuto il supporto del pubblico del talent show ma non è bastato. Oggi però va meglio dopo questo periodo burrascoso: “Io sto meglio. Non mi pento. Di che dovrei pentirmi?”.