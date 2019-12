Ascolti tv venerdì 6 dicembre 2019: Gigi e Vanessa contro Il Processo

Ascolti tv venerdì 6 dicembre 2019, chi ha vinto la sfida della prima serata: 20 anni che siamo italiani contro la fiction di Canale 5

Gli ascolti tv di venerdì 6 dicembre 2019 premiano ancora una volta Rai 1. Sono lontani ormai i tempi dello scontro tra Tale e Quale Show e le fiction di Canale 5, tra le più forti del canale, ma gli ascolti sono rimasti pressoché invariati. La vittoria della sfida della prima serata va sempre a Mamma Rai. Nulla da fare, nelle settimane scorse, per Rosy Abate e L’Isola di Pietro nello scontro con Carlo Conti e lo stesso succede adesso per Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Su Rai 1, infatti, 20 anni che siamo italiani è stato seguito da 3.467.000 di spettatori e uno share del 16.6%. Su Canale 5, invece, Il Processo ha raccolto davanti alla televisione 1.397.000 spettatori e l’8% di share. Possiamo dichiarare crisi aperta per le fiction Mediaset?

Gli ascolti tv della prima serata di venerdì 6 dicembre 2019, tutti i dati

Per Il Processo è in arrivo addirittura una chiusura anticipata, a differenza di Oltre la soglia, considerato un altro flop, che invece ha cambiato giorno di messa in onda. Vediamo adesso tutti gli ascolti tv di venerdì 6 dicembre 2019 per quanto riguarda la prima serata. Troverete di seguito il programma, preceduto dal canale in cui è andato in onda e seguito dai relativi ascolti, con il numero di spettatori e la percentuale di share:

Rai 2 – Petrolio: 648.000 spettatori e il 3.3% di share;

Rai 3 – Un Fantastico Via Vai: 1.231.000 spettatori e il 5.2% di share;

Rete 4 – Quarto Grado: 1.410.000 spettatori e il 7.9% di share;

Italia 1 – Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno: 1.326.000 spettatori e il 6.8% di share;

La7 – Propaganda Live: 892.000 spettatori e il 4.9% di share;

TV8 – MasterChef Italia 8: 642.000 spettatori e il 3.1% di share;

Nove – Fratelli di Crozza: 1.362.000 spettatori e il 5.7% di share.

Ascolti tv 6 dicembre, cosa è successo nel pomeriggio e nel preserale

