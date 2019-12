Il Processo, la fiction fa flop e chiude prima: la decisione Mediaset

Canale 5 annuncia la chiusura in anticipo della fiction Il Processo

Il Processo finirà una settimana prima del previsto: è questo l’annuncio della Mediaset rivolto al pubblico che ha iniziato a seguire la fiction su Canale 5. Il motivo dietro questa scelta? Gli ascolti registrati non soddisfano le richieste di Mediaset che, per un prodotto mandato in onda nella prima serata del venerdì sera, si aspetta dei grandi numeri, mai ottenuti dalla serie con protagonisti Vittoria Puccini, Francesco Scianna e Camilla Filippi. Il colpo di grazia è arrivato venerdì scorso, quando la puntata è stata battuta dal nuovo programma di Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio. Le puntate non saranno cancellate di punto in bianco ma verranno concentrate solo in due serate, così da poter chiudere la storia con una settimana di anticipo e rimpiazzare il posto vacante nel palinsesto con un programma che potrebbe competere con quelli delle altre reti.

La Mediaset non ammette errori e flop. La fiction Il Processo, in onda da una settimana, non ha registrato gli ascolti aspettati, che per ora hanno toccato solo la soglia del 10% di share da parte del pubblico. Piuttosto che continuare a perdere la prima serata del venerdì sera, si è deciso quindi di chiudere al più presto la fiction senza tagliare completamente di netto la trama. Le ultime tre puntate, che sarebbero andate in onda per le prossime settimane con due episodi ogni venerdì, verranno concentrate solo in due puntate da tre episodi ciascuna. L’unica modifica sostanziale verrà subita dagli orari, visto che la fiction inizierà alle 21.25 e terminerà intorno all’1.30 di notte.

Quando andranno in onda gli ultimi episodi de Il Processo?

Chi ha seguito fino ad adesso la trama de Il Processo non si ritroverà di fronte a tagli netti e filoni narrativi mancanti. La decisione di Mediaset, infatti, va incontro a quella fetta di pubblico che si è legata storia. Gli ultimi due appuntamenti con la fiction di Canale 5 saranno il 6 e il 13 dicembre, dalle 21.25 all’1.30 circa.