L’ultima puntata della fiction Oltre la soglia in onda domenica 8 dicembre

A causa dei bassi ascolti registrati nelle ultime settimane, Mediaset ha deciso di cambiare la programmazione di Oltre la soglia, la nuova fiction con protagonisti Gabriella Pession e Giorgio Marchesi. La penultima puntata sarà trasmessa su Canale 5, come di consueto, mercoledì 4 dicembre, mentre l’ultima è fissata a domenica 8 dicembre. Lo rivelano gli ultimi palinsesti svelati dall’azienda. Quella di domenica sarà molto probabilmente l’ultima puntata della storia di Tosca Navarro: è infatti improbabile che ci sia una seconda stagione. La storia non ha appassionato più di tanto gli italiani e non è andata oltre l’8% di share.

Oltre la soglia, l’ultimo appuntamento in onda di domenica

Contrariamente a quanto si pensava nei giorni scorsi, Oltre la soglia non verrà sostituito da All Together Now, il programma musicale condotto da Michelle Hunziker con la collaborazione di J-Ax. La prima puntata dello spettacolo è stata fissata al prossimo giovedì 12 dicembre, subito dopo la conclusione di Adrian. La fiction con Gabriella Pession resta salda al mercoledì per poi passare a domenica 8 dicembre per l’ultima puntata.

Oltre la soglia, ascolti flop per la serie con Gabriella Pession

Partita con uno share del 13%, Oltre la soglia è crollato alla terzultima puntata arrivando a toccare solo l’8% con 1.810.000 spettatori.