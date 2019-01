Ascolti tv venerdì 4 gennaio, ecco come è stato accolto il ritorno di Ornella Muti in tv

Gli ascolti di Wine to love in onda ieri sera su Rai1

I dati Auditel relativi ai programmi andati in onda in prima serata ieri, venerdì 4 gennaio 2019. Su Rai1 l’appuntamento era con Wine to love – I colori dell’amore. Il film tv diretto da Domenico Fortunato è stato visto da 3.828.000 spettatori. La pellicola che ha segnato il ritorno sul piccolo schermo dell’attrice Ornella Muti ha registrato il 16.4% di share. Su Canale 5 è andato invece in onda in prima visione tv il film d’animazione Zootropolis. La pellicola ha intrattenuto 2.423.000 spettatori con uno share del 11.5%. Tornando alle reti Rai, su Rai2 grande ritorno della serie tv The Good Doctor che ha registrato 1.338.000 spettatori con 5.28% di share. Infine su Rai3 nuovo appuntamento con La Grande Storia – La crisi in Medio Oriente. Il programma è stato seguito da 1.092.000 spettatori (5%).

Venerdì 4 gennaio: gli ascolti de Il cavaliere oscuro e Le comiche

Wine to love – I colori dell’amore con Ornella Muti ha dunque conquistato il pubblico. Il film in onda su Rai1 è una commedia romantica ambientata alle pendici del Monte Vulture in Basilicata. Nel cast accanto all’attrice hanno recitato Michele Venitucci, Alessandro Intini, Giulia Ramires e ancora Maria Popova e Teodosio Barresi. Tornando alle reti Mediaset, su Italia 1 era in programma il film Il cavaliere oscuro – Il ritorno. La pellicola interpretata dal premio Oscar Christian Bale nei panni di Batman ha tenuto davanti al piccolo schermo 1.328.000 spettatori con uno share del 7.3%. Infine su Rete4 l’appuntamento era con il film Le comiche che è stato visto da 1.193.000 spettatori, pari al 5.2% di share.

Gli ascolti degli altri programmi in prime time

Ecco invece i dati Auditel relativi ai programmi andati in onda ieri, venerdì 4 gennaio, sulle reti minori. Su La7 il film Caro Diario ha registrato 476.000 spettatori (2.1%). Su Tv8 è andato in onda il film Memorie di una geisha che è stato visto da 480.000 spettatori con il 2.3% di share. Infine sul Nove 661.000 spettatori hanno seguito una nuova puntata di I migliori fratelli di Crozza che ha registrato così il 2.7% di share.