Ascolti tv venerdì 30 novembre, Prodigi batte l’ultima puntata di Scherzi a parte

Ottimi ascolti ieri sera per lo show di Rai1 che vince la sfida del venerdì

Vediamo i dati Auditel relativi ai programmi in onda ieri sera, venerdì 30 novembre. Su Rai1 l’appuntamento era con Prodigi – La musica è vita, l’evento dedicato al talento e alla solidarietà realizzato in collaborazione con UNICEF ed Endemol Shine Italy. Padroni di casa di questa terza edizione sono stati Flavio Insinna e Nathalie Guetta. Al loro fianco anche il piccolo Daniele Muzio, “prodigio” del Canto della scorsa edizione. Il programma in onda in prima serata è stato seguito da 3.275.000 spettatori pari al 16.1% di share. Lo show ha vinto sulla concorrenza. Scherzi a Parte su Canale 5 ha infatti interessato 2.973.000 spettatori pari al 15.2% di share. Ancora una delusione per lo show condotto da Paolo Bonolis. La nuova edizione dello storico programma Mediaset si è conclusa così con risultati non proprio brillanti. Su Rai2 la nuova puntata di Nemo – Nessuno Escluso ha registrato 1.027.000 spettatori pari al 4.7% di share mentre su Rai3 era in programma il film Un Matrimonio da Favola. La commedia di Carlo Vanzina è stata vista da 1.395.000 spettatori pari ad uno share del 5.9%.

Scherzi a parte: polemiche per Paolo Bonolis e Andrea Iannone

Su Canale 5 l’ultima puntata di Scherzi a Parte non ha ottenuto i risultati sperati. Il programma Mediaset ha fatto molto discutere gli utenti del web che non hanno gradito alcune affermazioni del conduttore Paolo Bonolis su Andrea Iannone. Quest’ultimo è stato poi a sua volta preso di mira con battute ed esternazioni non proprio piacevoli. Su Italia 1 il film No Escape – Colpo di Stato ha totalizzato 1.043.000 spettatori (4.7%) mentre su Rete4 Quarto Grado è stato seguito da 1.151.000 spettatori con il 6.6% di share.

Gli ascolti dei programmi in onda su La7, TV 8 e Nove

Vediamo infine i dati degli ascolti degli altri programmi in onda ieri, venerdì 30 novembre. Su La7 Propaganda Live ha registrato 939.000 spettatori con uno share del 5.3%. Su TV8 4 Ristoranti Estate ha interessato 396.000 spettatori segnando l’1.9% di share mentre sul Nove Fratelli di Crozza è stato visto da 1.234.000 spettatori (5.2%).