Scherzi a Parte, pubblico contro Bonolis: parole che non piacciono

Paolo Bonolis fa infuriare il pubblico di Scherzi a Parte: ecco cosa è successo

Sta andando in onda la quarta ed ultima puntata di Scherzi a Parte. A condurre c’è come sempre Paolo Bonolis. Come in ogni serata, l’uomo presenta gli scherzi con un breve e incisivo monologo iniziale. Solitamente, le parole del presentatore di Canale 5 catturano positivamente ogni singolo telespettatore. Questa volta la storia cambia. A quanto pare, il pubblico non ha assolutamente approvato il discorso fatto da Paolo prima dello scherzo organizzato ai danni di Andrea Iannone. Il padrone di casa ha spiegato a modo suo l’importanza dei soldi, lasciandosi andare a qualche sarcastica battuta nei confronti di chi spende una determinata e sostanziosa cifra per un paio di scarpe o più semplicemente per una macchina.

Scherzi a Parte, Paolo Bonolis e l’importanza dei soldi: i telespettatori non gradiscono le parole del conduttore

Il pubblico di Scherzi a Parte è convinto che Paolo avrebbe potuto fare a meno di parlare di determinate cose. Secondo alcune persone, Bonolis è l’ultimo che può permettersi di affrontare un discorso come quello dell’importanza dei soldi e di come vengano spesi da alcuni personaggi noti al mondo dello spettacolo. Sul web si è scatenato immediatamente un putiferio contro il conduttore di Mediaset. In tanti hanno riportato alla luce la polemica nata a fronte di alcune foto che ritraevano l’intera famiglia Bonolis su un jet privato. Il presentatore e sua moglie Sonia non hanno mai nascosto il loro tenore di vita e proprio per questo sono finiti innumerevoli volte al centro dell’attenzione.

Paolo Bonolis e i discorsi fatti a Scherzi a Parte: il pubblico non approva

Il pubblico di Paolo Bonolis lo ha invitato a non parlare di determinate cose dopo le foto uscite negli scorsi mesi. In ogni caso, c’è anche chi approva e fa un grande applauso al conduttore. Voi che ne pensate?!? Senza dubbio, come sempre, l’uomo sa come cogliere nel segno.