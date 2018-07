Sonia Bruganelli: perché il jet privato e il dolore per la figlia

Sonia Bruganelli risponde alle critiche: la moglie di Paolo Bonolis spiega perché prende l’aereo privato e parla dei problemi della figlia

Sonia Bruganelli ha rilasciato una curiosissima intervista al Corriere della Sera. La moglie di Paolo Bonolis finisce sempre al centro dell’attenzione a causa dei posto pubblicati sul suo profilo Instagram. La donna non ha timore di mostra l’agio in cui riesce a vivere grazie al suo lavoro e a quello di suo marito. La loro è una famiglia numerosa e non hanno alcun tipo di problema a far sapere come vivono. Non molto tempo fa, la famiglia Bonolis è stata aspramente criticata per essersi mostrata su un jet privato. Oggi, la Bruganelli torna al centro dell’attenzione a causa di un posto in cui mostra un nuovo libro, ‘Invidia il prossimo tuo di John Niven.

Sonia Bruganelli a cuore aperto: il dolore per la figlia maggiore e il jet privato

Sonia Bruganelli è tornata a parlare del tanto chiacchierato jet privato. La signora Bonolis ha spiegato per la prima volta il reale motivo per cui è stata vista prendere un aereo privato insieme a tutta la sua famiglia. “All’inizio l’ho convinto io a noleggiare l’aereo privato: siamo in tanti e la primogenita, Silvia, ha problemi motori. Fino a poco fa si spostava solo in carrozzina. Ora, dopo tanti sacrifici e fisioterapia, è quasi autonoma. La gente giudica senza sapere.” La moglie di Paolo Bonolis continua poi nel rivelare: “È stata dura per lei, per noi, per i fratelli, ma questo è il mio dolore e nessuno lo vedrà mai su Instagram. Prenderei centomila like, ma è roba mia.”

Sonia Bruganelli: la critica a chi le punta il dito contro

Sonia conclude l’intervista dichiarando che l’invidia si ritorce sempre contro. La moglie di Bonolis pare avere le idee molto chiare e sugli haters dice: “Criticare è più facile che impegnarsi per migliorare. Sa cosa mi sconvolge? Che mi scrivono: fallo, ma non farcelo vedere!”