Iannone, Scherzi a Parte: commenti cattivi che non passano inosservati

Andrea Iannone a Scherzi a Parte, web senza freni: i commenti che spiazzano tutti

Andrea Iannone è stato una delle ultimissime vittime della nuova edizione di Scherzi a Parte condotta da Paolo Bonolis. Piuttosto che concentrarsi sullo scherzo organizzato dagli autori del programma, il pubblico si è interessato ad altri particolari dettagli. Su Twitter sono arrivati una miriade di commenti inaspettati e anche un po’ cattivi nei confronti dell’ex fiamma di Belen. In tanti hanno cominciato a pubblicare collage del prima e dopo del noto motociclista. Dopo le foto, si è arrivati a delle battute forse non troppo cordiali. Alcuni utenti del web hanno parlato di presunti ritocchini estetici che hanno fatto sì che Andrea diventasse praticamente uguale alla sua ex, ovvero la Rodriguez.

Scherzi a Parte, Andrea Iannone e i commento del web: cattiverie gratuite dai social

Andrea è stato preso di mira nel vero senso della parola. Sui social sono iniziati ad arrivare commenti di ogni tipo. C’è chi crede che, a causa della chirurgia, Iannone sia diventato simili a Belen o addirittura la fotocopia di Fabrizio Corona e/p Stefano De Martino. Oltre ai commenti sull’aspetto esteriore, sono arrivate alcune piccanti e provocanti parole sulla cultura dell’uomo. Una volta in studio, Paolo Bonolis ha intervistato il famoso campione di MotoGP. Il conduttore lo ha messo alla prova con alcune domande di geografia. Il risultato non è stato dei migliori.

Paolo Bonolis e le domande ad Andrea Iannone: i telespettatori commentano negativamente sul web

Andrea Iannone non ha risposto correttamente a quasi nessuna delle domande di Paolo Bonolis. Tutto ciò ha fatto sì che il pubblico si iniziasse a divertire a commentare il tutto sul web. C’è chi si è divertito, chi si è fatto una risata e chi invece non ha approvato. Sono tanti quelli che hanno invitato il motociclista a studiare un po’ di più perché forse un po’ troppo ignorante.