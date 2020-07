Ascolti tv 3 luglio 2020: esulta Conti, Guaccero saluta, Volpe zoppica

Top Dieci di Carlo Conti, su Rai Uno, vince a mani basse gli ascolti della prima serata di venerdì 3 luglio 2020, anche per la ‘scarsa’ contro-programmazione della concorrenza. Il programma ha conquistato 3.579.000 spettatori pari al 21.1% di share. Su Canale 5, il film Ultimo – Caccia ai Narcos ha invece raccolto davanti al video 1.543.000 spettatori pari al 9.1% di share. Le Bugie scorrono nel sangue, su Rai Due, è stato visto da 928.000 spettatori pari al 4.8% di share. Su Italia 1, Pacific Rim ha interessato 721.000 spettatori pari al 4.4%. Ecco quindi Stasera Italia, Rete 4, con 821.000 spettatori, 4.4%. Su Rai3 La Grande Storia ha raccolto davanti al video 622.000 spettatori, 3.3%. A seguire, su La7 Un Americano a Roma ha registrato 327.000 spettatori (1.8%). Su TV8 Italia’s Got Talent – Best of, 541.000 spettatori (3%). Sul Nove Fratelli di Crozza Classic ha catturato l’attenzione di 698.000 spettatori (3.6%).

Ascolti tv venerdì 3 luglio 2020: Detto Fatto chiude in modo non brillante

Nella giornata di ieri si è conclusa l’edizione 2019-2020 di Detto Fatto, programma pomeridiano di Rai Due condotto da Bianca Guaccero. Il factual della seconda rete del servizio pubblico, durante l’ultimo appuntamento, ha interessato 640.000 spettatori (5.3%). Una stagione non facile per Bianca e lo show da lei condotto, i quali non hanno mai ingranato con gli ascolti. Nonostante ciò, la Guaccero ha sottolineato durante i saluti finali tutto l’impegno profuso da lei stessa e dallo staff. Resta da capire il futuro della trasmissione. Tornerà anche il prossimo anno o sarà archiviata? A breve la Rai presenterà i palinsesti (giovedì 16 luglio) e se ne saprà qualcosa in più. Discorso differente per la conduttrice pugliese, molto apprezzata in Rai. Resterà con ogni probabilità al servizio di Viale Mazzini.

Ascolti tv venerdì 3 luglio 2020: Adriana Volpe continua a zoppicare, bene Marco Liorni con Reazione a Catena

Prosegue il successo delle nuove puntate su Rai1 di Reazione a Catena – L’Intesa Vincente. Il quiz condotto da Marco Liorni ha ottenuto un ascolto medio di 2.187.000 spettatori (19.4%) mentre Reazione a Catena ha interessato 3.391.000 spettatori (23.7%). Su Canale 5, la replica di Avanti il Primo! segna 1.274.000 spettatori (11.8%) e quella di Avanti un Altro! 2.028.000 (14.7%). Continua a ‘zoppicare’ Ogni Mattina di Adriana Volpe e Alessio Viola su Tv8. La trasmissione ha raccolto 108.000 spettatori (1.2%).