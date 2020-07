Detto Fatto chiude i battenti, Bianca Guaccero in lacrime: “Abbiamo lottato”

Bianca Guaccero saluta la stagione 2019-2020 di Detto Fatto (Rai Due) in lacrime. Durante la diretta di oggi 3 luglio, la conduttrice in forza al servizio pubblico si è commossa dopo che il suo compagno di viaggio Jonathan Kashanian le ha dedicato un filmato in cui sono stati condensati alcuni momenti salienti dell’anno televisivo appena concluso. L’attrice pugliese ha definito quest’ultima edizione come un “anno difficile”, riferendosi sia alla pandemia da coronavirus, sia alle critiche piovute sul programma per gli ascolti non troppo incoraggianti. Share e audience a parte, la Guaccero si è confermata una personalità di spicco in casa Rai, dando una volta di più prova di sapere tenere le redini del gioco, oltreché di brillantezza e freschezza.

Bianca Guaccero in lacrime: si conclude la stagione di Detto Fatto 2019-2020

Jonathan Kashanian lancia la clip, Bianca si lascia andare al pianto. Traguardo raggiunto e qualche sassolino da levarsi dalle scarpe. “È stato un anno difficile, per tutti. Ma per noi in particolare, dall’inizio”, esordisce la Guaccero dopo aver visto il filmato. La conduttrice spiega quindi che l’intera organizzazione dello show ha “lottato tanto contro tutto e tutti per continuare a esserci”, sottolineando che il programma è fatto da “persone sane, pulite”. L’attrice ha quindi definito l’esperienza appena giunta al termine “un’occasione rara di poter lavorare con persone così”. Alla fine il meritato riposo, dopo una stagione tra mille peripezie e infinitamente lunga: la conduttrice farà rientro a casa per vedere i genitori che non la incontrano dallo scorso Natale, causa impegni professionali e emergenza sanitaria, con relativo blocco degli spostamenti. Inoltre si godrà la figlia che non vede “da qualche settimana”.

Detto Fatto, futuro incerto: la situazione

Dopo la chiusura della trasmissione, diversi fan si sono riversati in rete, su Twitter, complimentandosi con la Guaccero e tutto lo staff del programma. Intanto si cerca di capire quale sarà il futuro del factual della seconda rete Rai. Alcuni rumors sostengono che non tornerà nella prossima stagione tv, visti i non esaltanti ascolti di quest’anno. Tutto è ancora da decidere. Se ne saprà qualcosa in più giovedì 16 luglio, giorno in cui il servizio pubblico svelerà i suoi palinsesti autunnali. Nessun problema invece per Bianca Guaccero che, Detto Fatto o no, sarà ancora uno dei volti di punta dell’anno che verrà. In casa Rai sono in molti che ne apprezzano le qualità. E a ragione, aggiungiamo noi. Buona fortuna!