Ascolti Tv 26 giugno 2020: bene Carlo Conti senza ‘concorrenza’

Prime Time: Top Dieci di Carlo Conti, vista anche la controprogrammazione ‘soft’ della concorrenza, non ha avuto problemi a conquistare la serata televisiva degli ascolti con 3.520.000 spettatori pari al 19% di share. Su Canale 5, il film 27 volte in bianco ha intrattenuto 1.587.000 spettatori pari all’8.9 di share. Su Rai2 Ossessione senza Fine – La Vendetta di Sophie ha interessato 811.000 spettatori pari al 4% di share. Transformers 4: L’era dell’estinzione, Italia 1, è stato visto da 916.000 spettatori, 5.9% di share. Su Rai3 La Grande Storia ha raccolto davanti al video 738.000 spettatori, share del 3.7%. Su Rete4 Quarto Grado ha raccolto 1.100.000 spettatori con il 7.2% di share.

La Vita in Diretta chiude bene: ultima puntata surreale

Venerdì 26 giugno 2020 ha visto andare in onda l’ultima puntata de la Vita in Diretta targata Alberto Matano e Lorella Cuccarini. Puntata a tratti surreale per via delle ruggini tra i due conduttori. Il contenitore di Rai Uno ha intrattenuto 1.520.000 spettatori, 17.1% di share (presentazione 1.276.000 – 14%). A far da traino alla Matano e Cuccarini ci sono stati Pierluigi Diaco, con Io e Te (1.298.000 spettatori – 9.8%), e Il Paradiso delle Signore (1.133.000 spettatori – 10.6%). Su Canale5, invece, Beautiful ha registrato 2.577.000 spettatori, share 17%. Una Vita ha impegnato 2.557.000 spettatori con il 18.6% di share. Daydreamer – Le Ali del Sogno è stato guardato da 2.613.000 spettatori, 20.6%. Il Segreto ha intrattenuto 1.838.000 spettatori, il 17.6%. Appuntamento a San Valentino ha registrato il 12.4% con 1.105.000 spettatori.

La Prova del Cuoco: lo storico cooking show ha terminato il suo percorso

Ieri è andata in scena anche l’ultima puntata dello storico cooking show di Rai Uno, La Prova del Cuoco. Il programma della rete ammiraglia ha totalizzato uno share dell’11.8% con 1.356.000 spettatori. Elisa Isoardi e Claudio Lippi, entrambi commossi, hanno salutato il loro pubblico. Ricordiamo che la trasmissione non tornerà più in onda. Dopo quasi 20 anni Viale Mazzini ha deciso di sospenderla. In quella fascia oraria dovrebbe tornare Antonella Clerici, con un nuovo format che porrà sempre il focus sui fornelli. Resta ora da capire Elisa Isoardi dove la ritroveremo. “Spero sia un arrivederci e non un addio”, ha dichiarato. Si mormora che Stefano Coletta, direttore di Rai Uno, abbia pensato di affidarle Check-Up.