Ascolti tv sabato 29 settembre: boom Tu si que vales, che batte Alberto Angela

By

Ascolti tv ieri sabato 29 settembre 2018: la prima puntata di Tu si que vales parte benissimo

Parte col botto la prima puntata della quinta stagione di Tu si que vales. Il programma di Canale 5 condotto da Belen Rodriguez, con la collaborazione di Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, è stato seguito da ben 4.761.000 spettatori con il 28.8% di share. Il format prodotto da Maria De Filippi ha dunque avuto la meglio su Ulisse di Alberto Angela, sbarcato per la prima volta su Rai Uno dopo tanti anni su Rai Tre. Ma anche la trasmissione del divulgatore scientifico è stata apprezzata: è stata infatti seguita da 3.998.000 spettatori pari al 21% di share. La prima puntata della nuova edizione di Ulisse è stata dedicata alla Cappella Sistina, di cui sono state rievocate le vicende e i protagonisti, come Michelangelo, il cui nome è strettamente legato a questo tesoro d’arte e di fede.

Ottimi ascolti pure per Verissimo di Silvia Toffanin

Sabato 29 settembre è stata un’ottima giornata per Mediaset. Oltre a Tu si que vales, ha registrato buoni ascolti pure Verissimo. Il programma di Silvia Toffanin è diventato ormai un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di gossip, costume e spettacolo. La terza puntata della nuova edizione ha registrato più di 2 milioni di telespettatori, con uno share del 18.79%. Non sono mancati i picchi del 23% grazie alle interviste a Francesco Totti, Elisabetta Canalis e Marco Bocci.

Tu si que vales: Iva Zanicchi non fa rimpiangere Mara Venier

Tornando a Tu si que vales, il pubblico non ha sentito la mancanza di Mara Venier, che ha lasciato Mediaset per tornare in Rai. Zia Mara è stata egregiamente sostituita da Iva Zanicchi che con simpatia e vivacità ha subito ben indossato i panni del giudice popolare della trasmissione.