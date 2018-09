Elisabetta Canalis: “Vieri e Clooney? Ecco cosa penso di loro oggi”

Elisabetta Canalis a Verissimo parla delle vecchie storie con Bobo Vieri e George Clooney e dell’amore per il marito Brian Perry

Elisabetta Canalis è tornata in Italia per un’intervista a Verissimo. Silvia Toffanin ha ripercorso i 40 anni della showgirl sarda, tra vita privata e carriera. Non sono mancati i riferimenti agli amori passati, in particolare a quelli più famosi come Bobo Vieri e George Clooney. Ma Eli ci ha tenuto a mettere le cose in chiaro: il suo passato è nulla in confronto alla relazione che sta vivendo oggi, accanto al marito Brian Perri. “Vieri, Clooney? Bei ricordi, senza dubbio. Ma la storia della mia vita è quella con mio marito. Stiamo insieme da cinque anni, ci sono state tante gioie e momenti bellissimi, come la nascita di nostra figlia”, ha assicurato la Canalis.

Elisabetta Canalis e il nuovo rapporto con Bobo Vieri

Dunque, Elisabetta Canalis non ha dubbi: la sua anima gemella è il chirurgo ortopedico Brian Perri. Ma non rinnega gli amori passati e soprattutto quello per Bobo Vieri, che è stato il suo primo fidanzato importante. Nonostante i numerosi tradimenti di lui, i due sono rimasti in buoni rapporti e Elisabetta frequenta la nuova fidanzata di Cristian, ovvero Costanza Caracciolo. “Quando l’ho chiamato per fargli le congratulazioni per la figlia in arrivo mi è venuto da piangere, ma con il sorriso, felice, come succede solo con le persone che a dispetto del tempo che passa rimangono importanti”, ha fatto sapere qualche tempo fa Elisabetta.

Elisabetta Canalis vuole tornare a vivere in Italia

Seppur serena accanto al marito Brian Perri e alla figlia di tre anni Skyler Eva, Elisabetta Canalis sogna di tornare a vivere in Italia. “Non voglio invecchiare a Los Angeles, è una città senza anima”, ha spiegato l’amica di Maddalena Corvaglia.