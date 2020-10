Ascolti tv 7 ottobre 2020: Temptation Island torna a vincere

Gli ascolti tv di mercoledì 7 ottobre 2020 vedono quasi un pareggio. Temptation Island, condotto da Alessia Marcuzzi, ha raccolto di fronte al piccolo schermo più di 3 milioni di telespettatori, tornando a vincere. Su Rai 1, dalle ore 20.46 alle 22.34, l’amichevole di calcio Italia-Moldova ha ottenuto uno share leggermente più basso del programma in onda su Canale 5, in quanto è durato meno. Scendendo nel dettaglio, il reality ha intrattenuto ben 3.202.000 di telespettatori, registrando uno share del 16.9%. Durante la scorsa puntata, la trasmissione Mediaset non aveva raggiunto i 3 milioni di telespettatori, perdendo contro Alberto Angela. Questa settimana, invece, si posiziona al primo posto ottenendo quasi il 17%. L’amichevole di calcio Italia-Moldova ha tenuto incollati al piccolo schermo 3.766.000 di telespettatori con il 15% di share. Su Rai 2 Mare Fuori ha intrattenuto 1.741.000 di telespettatori con il 7.8% di share, mentre su Rai 3 Chi l’ha visto? ha conquistato la presenza di 2.081.000 di telespettatori con il 10.2% di share. Speciale Stasera Italia ha ottenuto il 4.9% di share con 1.135.000 di telespettatori.

Ascolti tv mercoledì 7 ottobre 2020: Temptation Island torna a vincere in prima serata, i dati delle soap e dei programmi pomeridiani

Un’altra puntata ricca di colpi di scena, quella di Temptation Island 2020 andata in onda nella prima serata di ieri. Un’altra coppia ha lasciato il reality e ora le altre rimaste in gioco si preparano a fare i conti con la fine di questo percorso. Nel pomeriggio di mercoledì 7 ottobre hanno tenuto compagnia ai telespettatori le varie soap. La nuova puntata de Il Paradiso delle Signore su Rai Uno ha ottenuto la presenza di 1.944.000 di telespettatori con il 16.7%. Su Canale 5 invece: Beautiful ha intrattenuto 2.788.000 di telespettatori con il 17.9%, Una Vita 2.511.000 di telespettatori con il 17.5% di share e Il Segreto 1.701.000 di telespettatori con il 15.6% di share. Per quanto riguarda i programmi pomeridiani, La vita in diretta su Rai 1 ha conquistato 1.745.000 di telespettatori (15.3%), Uomini e Donne su Canale 5 ha totalizzato la presenza di 2.811.000 di telespettatori (21.9%).

Pomeriggio Cinque, Striscia la Notizia, L’Eredità e Caduta Libera: Ascolti tv mercoledì 7 ottobre 2020

Pomeriggio Cinque ha tenuto compagnia a 1.663.000 di telespettatori (15.7%), nella prima parte, a 1.873.000 di telespettatori nella seconda parte (15.6%) e a 1.734.000 di telespettatori (13.1%) nella terza parte di breve durata. Nell’access prime time, Striscia la Notizia ha registrato la presenza di 4.214.000 di telespettatori con uno share del 16.2%. Nel preserale, invece, su Rai Uno L’Eredità – La Sfida dei 7 intrattenuto 2.785.000 di telespettatori (18.5%) e L’Eredità 4.209.000 di telespettatori (21.6%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha tenuto incollati al piccolo schermo 2.052.000 spettatori (14.4%), mentre Caduta Libera 3.504.000 di telespettatori (18.9%).