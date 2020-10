Temptation Island anticipazioni quinta puntata: una notte in barca

Temptation Island 2020 tornerà in onda il prossimo mercoledì 14 settembre, con la quinta puntata. Il pubblico di Canale 5 assisterà a nuovi colpi di scena, ma cosa accadrà alle coppie rimaste in gioco? Le anticipazioni annunciano problemi per Speranza e Alberto. In realtà, a vivere un momento difficile è solo la 32enne. Lo chef, invece, sembra ormai essersi creato una nuova realtà all’interno del villaggio dei fidanzati. La tentatrice Nunzia è entrata nel suo cuore e tra loro pare esserci molta attrazione fisica. Nella prossima puntata questo dettaglio sarà ancora più evidente agli occhi dei telespettatori, in particolare a quelli di Speranza. Quest’ultima si ritroverà di fronte all’ennesimo filmato all’interno del pinnettu. Qui le mostreranno un video che ritrae Alberto ancora molto vicino a Nunzia. Non solo, le anticipazioni rivelano che il 32enne farà una richiesta che lascerà proprio senza parole Speranza. Scendendo nel dettaglio, il giovane proporrà alla tentatrice di trascorrere alcuni giorni da soli in barca! La proposta di Alberto sconvolgerà Speranza, la quale continuerà a soffrire.

Temptation Island anticipazioni quinta puntata: Alberto farà una proposta a Nunzia che lascerà senza parole Speranza

Per Speranza arriverà nel pinnettu una notizia spiazzante riguardante Alberto. Quest’ultimo dimostrerà di essere sempre più legato a Nunzia. Non c’è più alcuna distanza tra il 32enne e la tentatrici. Nel corso della puntata andata in onda questa sera, i telespettatori si sono dichiarati sconvolti per quanto accaduto tra Alberto e Nunzia. Ebbene, lo chef continuerà a stupire il pubblico di Canale 5. Le immagini saranno ancora più forti. Questa volta, il 32enne campano chiederà alla tentatrice di andare in barca insieme e di rientrare il giorno dopo. Dunque, i due trascorreranno la notte insieme. “È arrivato il momento”, affermerà Speranza di fronte al filmato, che vede Alberto e Nunzia sulla barca ancora più affiatati. In effetti, sembra proprio che tra i due scatti il bacio.

Anticipazioni Temptation Island quinta puntata: nuove delusioni e lacrime per le coppie

Carlotta apparirà furiosa e profondamente delusa dal comportamento di Nello. La situazione sarà la stessa per Sorrentino all’interno del villaggio dei fidanzati. E mentre Speranza si ritroverà di nuovo in lacrime, il pubblico vedrà piangere anche Francesca. Dall’altra parte, Salvo non prenderà bene l’atteggiamento della fidanzata. Alessia Marcuzzi annuncia un falò di confronto anticipato e il primo falò finale.