Ascolti tv lunedì 28 gennaio, sfida inedita: Adriano Celentano vs Beppe Grillo

Nella serata di ieri Adrian e C’è Grillo si sono dati battaglia a colpi di share

Ecco i dati degli ascolti registrati dai programmi andati in onda in prima serata ieri, lunedì 28 gennaio. Su Rai1 appuntamento con una nuova puntata della serie La compagnia del Cigno. La fiction interpretata, tra gli altri, da Alessio Boni e Anna Valle, ha intrattenuto 5.460.000 spettatori. Il quinto episodio della serie ha registrato così uno share pari al 23.3%. Su Canale 5 è tornato invece in onda Adrian, il nuovo spettacolo di Adriano Celentano. Aspettando Adrian ha tenuto davanti al teleschermo 3.029.000 spettatori con l’1.9% di share mentre a seguire il cartone Adrian è stato visto da 2.038.000 spettatori, pari al 10.6% di share. Tornando alle reti Rai, su Rai2 c’era molta attesa per C’è Grillo, lo speciale dedicato all’ex comico e fondatore del Movimento 5 stelle. L’approfondimento ha interessato 1.031.000 spettatori e registrato il 4.3% di share. Infine su Rai3 la nuova puntata di Presa diretta ha totalizzato 1.116.000 spettatori (4.5%).

Continua il successo de La Compagnia del Cigno ma Adriano Celentano stupisce

Mentre su Rai 1 è andato in onda il consueto appuntamento con la serie La Compagnia del Cigno, giunta alla quinta puntata, ieri sera su Canale 5 Adriano Celentano ha finalmente regalato una grande emozione al proprio pubblico. Durante la terza puntata di Adrian, il Molleggiato si è infatti deciso a cantare scatenando l’entusiasmo dei fan. Tornando invece agli ascolti degli altri programmi in onda sulle reti Mediaset, su Italia 1 il film Run alla night – Una notte per sopravvivere ha interessato 1.380.000 spettatori con il 5.9% di share. Infine su Rete 4 è andata in onda la nuova puntata di Quarta Repubblica che ha tenuto davanti al piccolo schermo 1.163.000 spettatori (6.1%).

Ascolti tv: su La7 appuntamento con Grey’s Anatomy 14

Vediamo infine i dati Auditel relativi ai programmi andati in onda ieri sera sulle reti minori. Su La7 l’appuntamento con Grey’s Anatomy 14 ha ottenuto 787.000 spettatori (3.1%). Su Tv8 il film Agente 007 – Vendetta privata ha interessato 495.000 spettatori con il 2.2% di share. Infine sul Nove l’appuntamento con Pizza Hero -La sfida dei forni ha intrattenuto 601.000 spettatori, registrando uno share pari al 2.3%.