Adriano Celentano: “Ho sabotato l’audience”, poi canta e il pubblico impazzisce

Adriano Celentano show: cosa è successo nella terza puntata di Adrian

Dopo le due deludenti puntate – sia in termini di critica sia di auditel – Adriano Celentano si è finalmente deciso a cantare. Un gesto che, seppur banale, era mancato lo scorso lunedì 21 gennaio e martedì 22 gennaio. Nella terza puntata di Adrian, in onda lunedì 28 gennaio, il Molleggiato ha finalmente “rotto il ghiaccio” e si è esibito con due canzoni. Prima ha cantato la celebre Pregherò, sua cover italiana di Stand by me, poi il pezzo in inglese Shake and rock’n’roll. L’esibizione è stata subito apprezzata dagli spettatori in studio ma soprattutto da quelli a casa, che su Twitter si sono scatenati con lodi e commenti positivi:“Adriano apre bocca ed è subito pelle d’oca”; “Può piacere o no ma quando Celentano prende il microfono in mano e canta mette a tacere tutti! Leggenda”; “Finalmente canta, meglio tardi che mai”; “E alla terza puntata # Adrian canta e fa dimenticare tutte le critiche. 81 e non sentirli”; “81 anni e canta ancora così. Trovatemene un altro in Italia”.

Il monologo di Adriano Celentano nella terza puntata di Adrian

Prima di cantare Adriano Celentano è stato protagonista di un monologo nel quale ha commentato i deludenti ascolti delle prime due puntate di Adrian. “Confesso di aver sabotato gli ascolti di Canale 5, pronunciando solo 13 parole, senza cantare o fare altro. Ed ho intenzione di rifarlo padre, finché non rimarrà un solo telespettatore. A quel ragazzo non importa niente se io canto o ballo: lui salverà il mondo”, ha detto l’artista davanti a Nino Frassica.

Adrian terza puntata: c’è anche l’attrice Ilenia Pastorelli

Tra gli ospiti della terza puntata di Adrian pure Ilenia Pastorelli. L’attrice ha recitato un monologo sulla violenza sulle donne. “Te la sei cercata” è la frase più ripetuta del testo, che sottolinea come vengono giudicate le donne vittime della violenza maschile.