Ascolti tv lunedì 25 febbraio: grande successo de La stagione della caccia

Ascolti tv lunedì 25 febbraio: il successo de La stagione della caccia

I dati Auditel di lunedì 25 febbraio parlano chiaro. Il film tv scritto da Andrea Camilleri, La stagione della caccia ha riscosso un grande successo. La storia con protagonista l’attore Francesco Scianna ha registrato il 30,8% di share, raggiungendo un pubblico di 7 milioni e 100 mila telespettatori. La prima serata di Rai 1 ha vinto su quella della diretta concorrente, Canale 5. Sulla rete ammiraglia Mediaset andava in onda Cado dalle nubi, il primo film di Checco Zalone, il quale ha registrato il 13,7 % di share e 3 milioni e 100 mila telespettatori. Come accade sempre, le storie di Andrea Camilleri sono un successo anticipato. Lo scrittore, con La stagione della caccia – C’era una volta Vigata, ha nuovamente portato un enorme successo alla Rai, così come successe lo scorso anno con un altro romanzo storico, dal titolo La Mossa del cavallo.

Lunedì 25 febbraio, ascolti tv: Canale 5 in prima linea nel pomeriggio italiano

Canale 5 batte Rai 1 nel daytime del pomeriggio italiano. Le soap di Canale 5 seguite dai reality show e poi da Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso convincono gli italiani più di programmi della rete concorrente. Soffermandoci su La Vita in Diretta e Pomeriggio 5, il programma di informazione e spettacolo di Rai 1 condotto da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi convince il 13,2 % di share e 1 milione e 700 mila telespettatori. Barbara D’Urso e il suo Pomeriggio 5 piace di più agli italiani e conquista il 18% di share e 2 milioni e 200 mila telespettatori nella prima parte. Molto divertente il siparietto che ha visto protagonista la padrona di casa con l’ospite Vittorio Sgarbi. Entrambi infatti hanno fatto delle importanti e succulenti dichiarazioni sulla vita privata e sentimentale passata. La D’Urso ha vuotato il sacco sul corteggiamento di Silvio Berlusconi e Sgarbi invece ha raccontato di aver avuto una relazione con Carmen Di Pietro.

Ascolti tv: grande successo per il Trono classico di Uomini e Donne

Il cambiamento di programma per Uomini e Donne ha stupito i fan della trasmissione di Maria De Filippi. Il Trono Classico infatti sta tenendo incollati i telespettatori affezionati al programma, soprattutto molta è la curiosità sui troni di Ivan e Luigi a pochissimi giorni dalla loro scelta finale. Il programma infatti è stato apprezzato da ben 2 milioni e 700 mila telespettatori, conquistando così il 20% di share del pomeriggio.